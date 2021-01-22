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Критик Путина нашел поддержку у суперзвезды НХЛ Артемия Панарина в соцсетях

22 января, 2021
Emet

Нападающий “Нью-Йорк Рейнджерс” Артемий Панарин в четверг опубликовал в Instagram фотографию, на которой он поддерживает лидера российской оппозиции Алексея Навального, арестованного в воскресенье через несколько месяцев после отравления.

Уроженец России Панарин опубликовал фотографию Навального, его жены и двоих детей с подписью «Свобода для Навального».

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Навальный, активист по борьбе с коррупцией и самый известный критик президента России Владимира Путина, был арестован в воскресенье, когда вернулся в Россию из Германии, где провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль.

Панарин отказался от дальнейших комментариев к сообщению представителя Рейнджерс, ESPN упомянул.

Это не первый случай, когда дежурный капитан Рейнджерс высказывается против Путина. В интервью 2019 года он раскритиковал президента России, заявив, что тот «больше не понимает, что хорошо, а что плохо».

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«Психологически ему непросто рассуждать о ситуации рационально», – сказал тогда Панарин. Sports Illustrated. «У него есть много людей, которые влияют на его решения. Но если все бродят вокруг в течение 20 лет, рассказывая вам, насколько вы хороши и насколько хороша ваша работа, тогда вы никогда не увидите своих ошибок».

Сообщение Панарина появилось за несколько дней до запланированных акций протеста против ареста Навального.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.

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