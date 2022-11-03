Кричите, кричите! Studios захватывает Северную Америку для западной перестрелки в Рио-Браво — Крайний срок

эксклюзив: Производственная, финансовая и торговая компания Premiere Entertainment из Лос-Анджелеса объявила сегодня, что Shout! Студии выкупили североамериканские права на западные работы Перестрелка в Рио-БравоЧемпионат Александра Невского (Разборки в Маниле).

Планируется, что фильм будет выпущен в ограниченном количестве кинотеатров в следующем году 13 января, а затем 17 января выйдет цифровой и национальный развлекательный релиз.

В картине Невский играет загадочного русского стрелка, который намеренно помогает фельдмаршалу противостоять кровожадной преступной банде, известной как «Адские гончие», вторгшейся в их маленький городок в Восточном Техасе.

Джо Корнет, Матиас Хьюз, Оливье Грюнер и Натали Дениз Спирелл завершили основной актерский состав.

Джо Корнет поставил вестерн по сценарию Крейга Хаманна. Фильм был произведен Невским для Hollywood Storm. Эрик Бреннер из ETA Films и Джо Корнетт из San Rafael Productions были исполнительными продюсерами.

«Я действительно счастлив стрелять Он будет выпущен в США компанией Shout! Фабрика. «В моем вестерн-дебюте может быть много экшена, но это еще и отличная история о дружбе и бесконечной битве между добром и злом», — сказал Невский. «Не могу дождаться, когда американские зрители увидят его благодаря Shout! и премьере.

Сделка была заключена Карлосом Ринконом из Premiere Entertainment от имени продюсеров и Джорданом Филдсом, старшим вице-президентом по закупкам Shout! студии. Premiere Entertainment управляет продажами по всему миру.

Кричите, кричите! Студии ранее выпустили несколько западных триллеров, в том числе Сказка о двух пушкахВ ролях Том Беренджер, Каспер Ван Дин и др. старый Генрис Тимом Блейком Нельсоном в главной роли, который впервые выбыл из конкурса на Венецианском кинофестивале 2021 года.