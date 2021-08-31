Кроссовер Rainbow Six Siege от Arknights очень сложен

разъяснение : Йостар

Сначала я не большой поклонник слизней, но фанат радуга шесть Событие превратит меня в Джокера.

Событие перехода между мобильной игрой Arknights А также Радуга Шесть Осада, Originium Dust истекает через 1 день, а я все еще не выполнил основную задачу. Arknights Это может быть заведомо сложная стратегия в реальном времени, так что вы привыкли проходить основные сюжетные квесты. Но я не ожидал, что разработчики мобильных приложений сделают перекрестное рекламное мероприятие самым сложным.

В целом сотрудничество было потрясающе хорошим.. Arknights Это мобильная игра в жанре Tower Defense с элементами Gacha. Он думает растения против пришельцев, кроме растений, это красиво оформленные персонажи аниме в футуристической уличной моде и могущественные вражеские повстанцы, сражающиеся военными средствами. в то время как, радуга шесть сиг Это шутер от первого лица, в котором игроки проводят контртеррористические операции.

Даже несмотря на то, что реалистичный визуальный стиль радуга шесть Это может выглядеть немного неуклюже рядом с красочными узорами в Arknights, их истории достаточно похожи для осада Операторы чувствуют себя естественными участниками действия.

Когда началось кроссоверное мероприятие, я сразу узнал радуга шесть Такие операторы, как Эш, Тачанка, Блиц и Фрост. Хотя они были реализованы в игре как играбельные игроки, их сборки были заметно приглушены по сравнению с большинством ArknightsМодный состав. И хотя большинство актеров в этой китайской мобильной игре говорят по-японски, радуга шесть Операторы указаны только на английском языке. Несмотря на различия в красоте, происхождении и типе, Arknights Удалось объединить файлы радуга шесть Персонажи в текущей игре, заставляя их чувствовать себя Arknights Рабочие руки играют. В осада Персонажи – это постоянные операторы, которые будут полезны еще долго после окончания события.

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Вот почему было так неприятно, что последний крупный уровень мероприятия оказался таким сложным. Arknights События обычно состоят из двух фаз: основных уровней и бонусных уровней. Невозможность пройти этот этап лишает меня половины наград в этом событии. Однако вот я здесь, беспомощно борюсь с волнами исходных опухолей. Два из этих слизеподобных существ появляются после того, как каждый враг убит, и босс на этом уровне будет периодически их порождать. Они невероятно раздражают в такой игре в жанре Tower Defense, как Arknights, Неважно, где сильные персонажи на вашей стороне, если они не могут помешать каждому врагу проскользнуть через оборону игрока.

Ютуберы просканировали это событие с помощью мало редких персонажей, поэтому я своими глазами увидел, что это возможно. Но этот уровень по-прежнему требует детального управления. Если я позволю единственному фрагменту опухоли проскользнуть через мою защиту, я не смогу получить необходимую полную ясность. Это поверх уровня иммунитета босса и его периодической атаки на уровне карты.

плодовитый Arknights Стратег KyoStinV. Сказал «Официально это театр, который я ненавижу больше всего», В этот момент я понял, что запутался. Не только он. несколько pРедакторы Им совершенно не удалось очистить сцену. И игроки, которым удалось справиться, довольно четко замечают, что автовоспроизведение, в котором используется ИИ игры для повторения тех же выборов для генерации дополнительных ресурсов, часто терпит неудачу. Тот факт, что делать то же самое еще не является гарантией успеха, делает прохождение уровня больше похожим на удачу, чем на умные тактические решения.

Скриншот : Йостар / Котаку

Несколько успешных игроков упомянули о привлечении Сурта, самого сильного охранника в мире. Arknights. Но эта стратегия не всегда возможна в Гача, поскольку Сурт – чрезвычайно редкий шестизвездочный персонаж. Игроки могут позаимствовать персонажей у своих друзей, но для этого необходимо знать других игроков, у которых есть такие же шансы получить редкого персонажа. Ни у одного из моих друзей нет Surtr на максимальном уровне.

Originium Dust – это хорошо выполненная коллаборация. Просто обидно, что это случилось во время Arknights Разработчики решили создать один из самых сложных уровней во всей игре.