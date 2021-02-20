Круз был назван лучшим республиканцем в подкомитете Сената по авиации после полета из Канкуна.

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Сенатор Тед Круз (штат Техас) Название объекта Старший член подкомитета Сената по торговле авиацией в пятницу – всего через день после его возвращения из недолгой поездки в Канкун, которая обернулась крупным скандалом, поскольку кризис опустошил его штат.

Канкун, Мексика – 18 февраля: Сенатор Тед Круз (республиканец Техас) проверяет рейс в международном аэропорту Канкуна. … [+] Аэропорт после негативной реакции на отпуск его мексиканской семьи, поскольку его родной штат Техас пострадал от зимнего шторма 18 февраля 2021 года в Канкуне, Кинтана-Роо, Мексика. Политик-республиканец подвергся критике после отъезда в теплое место отдыха, поскольку сотни тысяч людей в единственном звездном штате потеряли власть. В сообщениях говорилось, что Круз должен был сесть на обратный рейс в Хьюстон, штат Техас. (Фото MEGA / GC Images) Фотографии GC



Ключевые факты

Круз уже был самым высокопоставленным республиканцем в комитете на последней сессии, хотя он перешел с президента на старшего члена после того, как демократы узко контролировали Сенат в прошлом месяце, когда сенатор Кирстен Сенема (демократ от Аризоны) поменяла его местами. Круз включил Интернет в среду вечером, когда в социальных сетях появились фотографии, на которых он садился в самолет, направляющийся в Канкун, Мексика, даже когда его штат боролся с серьезным энергетическим кризисом. Хотя его стол изначально был тих во время полета, Круз в конце концов очистился, чтобы спланировать выходные в Мексике после того, как его дом потерял электричество, и сказал, что у него были «сомнения» при посадке в самолет, хотя он защищал об этом как опекун. Семья как Весь Техас. Эта история доминировала в новостном цикле в четверг и оказалась разрушительным скандалом для Круза, даже обычный Белый дом, критиковавший его за то, что он оставил свой штат в тисках отключения электричества, и призывал Демократическую партию Техаса уйти в отставку. Поездка также принесла ему новое издевательское прозвище от комментаторов:Флин TEDНазвание, соответствующее его роли в подкомитете.

Основной фон

Комиссия Под присмотром Федеральное управление гражданской авиации, а также “Исследования, разработки и доказательства гражданской авиации, безопасность полетов и защита прав потребителей”.

Критическая цитата

Сенатор Мария Кантуэлл (штат Вашингтон), председатель сенатского комитета по торговле, заявила в своем заявлении, что новые назначения в Торговый подкомитет «помогут нам удовлетворить потребности американского народа» и «агрессивно» решить экономические проблемы, с которыми сталкивается страна.

Огромное количество

200 000. Это число жителей Техаса, которые все еще остались без электричества по состоянию на утро пятницы, при этом 14 млн жителей все еще сталкиваются с запросами на кипячение воды, сказал он. Новости NBC.

Потрясающий факт

Согласно полученным сообщениям, Хайди, жена Круза, пыталась завербовать друзей, чтобы они присоединились к ним в поездке, чтобы сбежать из их «замерзающего» дома. Нью-Йорк Таймс, Который рекламировался за 309 долларов за ночь и хорошую охрану номера.