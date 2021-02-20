Круз был назван лучшим республиканцем в подкомитете Сената по авиации после полета из Канкуна.

Верхняя линия
Сенатор Тед Круз (штат Техас) Название объекта Старший член подкомитета Сената по торговле авиацией в пятницу – всего через день после его возвращения из недолгой поездки в Канкун, которая обернулась крупным скандалом, поскольку кризис опустошил его штат.
Ключевые факты
Круз уже был самым высокопоставленным республиканцем в комитете на последней сессии, хотя он перешел с президента на старшего члена после того, как демократы узко контролировали Сенат в прошлом месяце, когда сенатор Кирстен Сенема (демократ от Аризоны) поменяла его местами.
Круз включил Интернет в среду вечером, когда в социальных сетях появились фотографии, на которых он садился в самолет, направляющийся в Канкун, Мексика, даже когда его штат боролся с серьезным энергетическим кризисом.
Хотя его стол изначально был тих во время полета, Круз в конце концов очистился, чтобы спланировать выходные в Мексике после того, как его дом потерял электричество, и сказал, что у него были «сомнения» при посадке в самолет, хотя он защищал об этом как опекун. Семья как Весь Техас.
Эта история доминировала в новостном цикле в четверг и оказалась разрушительным скандалом для Круза, даже обычный Белый дом, критиковавший его за то, что он оставил свой штат в тисках отключения электричества, и призывал Демократическую партию Техаса уйти в отставку.
Поездка также принесла ему новое издевательское прозвище от комментаторов:Флин TEDНазвание, соответствующее его роли в подкомитете.
Основной фон
Комиссия Под присмотром Федеральное управление гражданской авиации, а также “Исследования, разработки и доказательства гражданской авиации, безопасность полетов и защита прав потребителей”.
Критическая цитата
Сенатор Мария Кантуэлл (штат Вашингтон), председатель сенатского комитета по торговле, заявила в своем заявлении, что новые назначения в Торговый подкомитет «помогут нам удовлетворить потребности американского народа» и «агрессивно» решить экономические проблемы, с которыми сталкивается страна.
Огромное количество
200 000. Это число жителей Техаса, которые все еще остались без электричества по состоянию на утро пятницы, при этом 14 млн жителей все еще сталкиваются с запросами на кипячение воды, сказал он. Новости NBC.
Потрясающий факт
Согласно полученным сообщениям, Хайди, жена Круза, пыталась завербовать друзей, чтобы они присоединились к ним в поездке, чтобы сбежать из их «замерзающего» дома. Нью-Йорк Таймс, Который рекламировался за 309 долларов за ночь и хорошую охрану номера.