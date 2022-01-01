Сенат. Тед Круз, возможно, получил от Сената США часть того, что он хотел, о российском трубопроводе, запланированном для Германии. Но тем самым он поставил под угрозу дипломатические силы этой страны и их жизненно важные миссии. Сочувствуя его намерениям, мы призываем его не повторять этот трюк.

Круз завершил месячную кампанию за месяц до Рождества, призвав Конгресс ввести санкции против России в отношении газопровода, известного как «Северный поток-2». С лета Круз медленно проводил утверждения Сенатом по десяткам кандидатов на дипломатические посты. Референдум по этим санкциям должен быть усилен. Круз выбыл из гонки за 32 места после подписания соглашения большинства с генеральным секретарем партии Чаком Шумахером, который пообещал, что референдум по санкциям будет проведен к 14 января.

Не сомневайтесь, Круз прав насчет России, и сенатор был одним из тех, кто открыто высказался за свободу человека за рубежом. Трубопровод, который строится, но еще не используется, свяжет российский газ напрямую с Германией, которой этот ресурс нужен. Это было бы благом для президента России Владимира Путина, дав ему больше финансовых ресурсов и больший контроль над энергетическим рынком в Европе. Путин проявил интерес к манипулированию рынками в политических целях. Дипломаты обеспокоены тем, что трубопровод позволит ему участвовать в «энергетической угрозе». Теперь, когда российские войска сосредоточены на границе с Украиной, необходимость в бдительности Круза еще больше.

Этот трубопровод усиливает конкуренцию с поставщиками энергии из США. По данным Управления энергетической информации США, к 2020 году американские поставщики будут экспортировать в Европу 2,5 миллиарда кубических футов газа в день.

Администрация Байдена, похоже, осознает геополитический риск, но отказалась вводить санкции в попытке защитить связи США с Германией.

Но, несмотря на наше участие с Крузом во внешней политике, мы глубоко обеспокоены его стратегией давления на Сенат. Рассматриваемые здесь дипломатические назначения не имеют ничего общего с Россией, Германией, Украиной или энергетикой. Как только Круз вернулся, Сенат утвердил десятки послов в Аргентину, в том числе адвоката из Далласа Марка Стэнли. Эти посты очень важны для американских интересов. Нации нужна дипломатическая сила, ослабленная предыдущей администрацией.

Освещение Politico предполагает, что мы можем не получать его и что Круз может продолжить эти встречи.

«Если законопроект будет принят в Сенате, Круз устранит дополнительные препятствия по мере их продвижения к палате представителей и к столу президента», — сказал Politico.

Мы ожидаем, что сенаторы от обеих сторон поддержат санкции, особенно в связи с тем, что экологические группы выражают озабоченность по поводу дополнительной инфраструктуры для ископаемого топлива. Если референдум пройдет, мы будем рады, если Вашингтон выступит против Москвы. Но в то время, когда глобальное влияние Соединенных Штатов существенно, препятствовать заполнению сил нашего посольства является неправильным решением.