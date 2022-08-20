Крупная лондонская галерея отменила российскую выставку украинского искусства из-за негативной реакции

Лондонская галерея Saatchi отменила выставку современного украинского искусства после протеста в социальных сетях, организованного российским банкиром и коллекционером произведений искусства Игорем Цукановым, советником которого выступил директор по культуре Марат Гилман.
В заявлении The Art Newspaper пресс-служба площадки заявила: «Галерея Саатчи не была организатором или хранителем «Украинской дороги» и не вступала в какие-либо прямые контакты с художниками или коллекционерами».
Галерея пожертвовала свое пространство с целью «продвижения украинских художников и сбора благотворительных средств для Украины», а «участие в проекте было основано на участии ключевых украинских заинтересованных сторон», — говорится в заявлении. «Мы получили заверения от этих заинтересованных сторон в том, что проект был проектом, который они полностью поддержали. Как только стало ясно, что поддержка со стороны ряда этих ключевых сторон была прекращена, наряду с сообщениями об опасениях, высказанных художниками в последние дни, Галерея Саатчи немедленно принял решение отменить декаду выставки и отказаться от поддержки проекта.
Фильм «Украинский путь» был отменен из-за негативной реакции в социальных сетях. ему приписывается: Галерея Саатчи
Галерея заявляет, что будет работать с Украинским институтом, который продвигает украинскую культуру на международном уровне, «чтобы найти способы продемонстрировать работы украинских художников, повысить осведомленность о неприемлемой ситуации в Украине и собрать средства для поддержки украинской культуры».
«Трудно представить какое-либо культурное сотрудничество между украинцами и русскими, особенно в украинском проекте», и то, что и Цуканов, и Гильман создают уровень непонимания», что было неприемлемо.
«К сожалению, в связи с некорректной медийной презентацией проекта, а также несогласованными действиями и заявлениями, ЦАС М17 отказывается от участия в выставке «Украинский путь», — говорится в заявлении директора ЦАС М17 Натальи Шпетковской.
Цуканов сказал The Art Newspaper: «Обстоятельства в Украине настолько трагичны, что их отражения в сознании людей создают сюрреалистические представления об истинных намерениях. «Украинский путь» — крупнейшее украинское арт-шоу в истории и мой пятый спектакль в Сачи. Все Они были из фильмов-блокбастеров. В этот раз я выбрала не того партнера, которого режиссер хотел ее убить», — рассказала Шпитковская. «Ей удалось добиться своей цели».
На прошлой неделе, увидев рекламу шоу, украинские кураторы и художники обратились в социальные сети, чтобы осудить его как ужасный пример российской культурной колонизации.
Организаторы выставки […] Не обращайте внимания на мнение [Ukrainian artists], «Написано Ольгой Сегайдек, арт-критиком и куратором, которая призвала Facebook отозвать выставку». Владение вещью не обязательно дает право на ее издание и показ.
Гилман, переехавший в Черногорию в 2014 году после того, как столкнулся с угрозами в России, был позднесоветским промоутером движения украинских художников, представленного как «Художественная волна Южной России» — термин, который сейчас считается особенно уничижительным — для выставки «Москва в начало 1990-х. Сообщается, что в 2000-е годы он участвовал в политических кампаниях в качестве стратега интересов Кремля в Украине.
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