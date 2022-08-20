Крупная лондонская галерея отменила российскую выставку украинского искусства из-за негативной реакции

София Кишковски

Лондонская галерея Saatchi отменила выставку современного украинского искусства после протеста в социальных сетях, организованного российским банкиром и коллекционером произведений искусства Игорем Цукановым, советником которого выступил директор по культуре Марат Гилман.

«Украинский путь» должен был появиться 100 украинских художников на выставке с 3 по 11 сентября в сопровождении аукциона физических работ и НФЦ. В пресс-релизе говорится, что центр современного искусства М17 в Киеве (M17 CAC) указан в качестве партнера, и все вырученные средства пойдут «благотворительным организациям, поддерживающим украинское искусство и культуру, включая фонд «Искусство для победы» и Художественный фонд Украины в чрезвычайных ситуациях».

В заявлении The Art Newspaper пресс-служба площадки сообщила: «Галерея Саатчи не была организатором или куратором «Украинского пути» и не вступала в прямые контакты с художниками или коллекционерами.

Галерея пожертвовала свое пространство с целью «продвижения украинских художников и сбора благотворительных средств для Украины», а «участие в проекте было основано на участии ключевых украинских заинтересованных сторон», — говорится в заявлении. «Мы получили заверения от этих заинтересованных сторон в том, что проект был тем, который они полностью поддержали. Как только стало ясно, что поддержка со стороны ряда этих ключевых сторон была прекращена, наряду с сообщениями об опасениях, высказанных художниками в последние дни, Галерея Саатчи немедленно приняла меры. приняло решение отменить десятидневную выставку и отказаться от поддержки проекта.

Галерея заявляет, что будет работать с Украинским институтом, который продвигает украинскую культуру на международном уровне, «чтобы найти способы продемонстрировать работы украинских художников, повысить осведомленность о неприемлемой ситуации в Украине и собрать средства для поддержки украинской культуры».

«Трудно представить какое-либо культурное сотрудничество между украинцами и русскими, особенно в украинском проекте» и что «Цуканов и Гильман создали» Татьяна Филевская, креативный директор института, которая призвала бойкотировать культурное сотрудничество с любыми аффилированными организациями. с Россией после вторжения в Украину — The Art Newspaper Уровень непонимания «был неприемлем.

«К сожалению, в связи с некорректной медийной презентацией проекта, а также несогласованными действиями и заявлениями, ЦАС М17 отказывается от участия в выставке «Украинский путь», — говорится в заявлении директора ЦАС М17 Натальи Шпетковской.

Цуканов сказал The Art Newspaper: «Условия в Украине настолько трагичны, что их отражения в сознании людей создают сюрреалистические представления об истинных намерениях. «Украинский путь» — крупнейшее украинское арт-шоу в истории и мое пятое шоу в Сачи. Все они были блокбастерами. На этот раз я выбрала не того напарника, менеджер которого хотел его убить», — говорит Шпитковская. «Ей удалось добиться своей цели».

На прошлой неделе, увидев рекламу шоу, украинские кураторы и художники обратились в социальные сети, чтобы осудить его как ужасный пример российской культурной колонизации.

Организаторы выставки […] Не обращайте внимания на мнение [Ukrainian artists]Ее написала Ольга Сегайдек, искусствовед и куратор, которая в Facebook выступала за отмену выставки. Владение вещью не обязательно дает право на ее опубликование или показ.

Артисты, присутствовавшие на шоу, прокомментировали ее посты, заявив, что возражают против их включения в шоу и что это происходит без их согласия. Часть работ находится в коллекциях Цуканова и Гельмана, ранее вместе работавших над выставками в галерее Саатчи. Фонд семьи Цуканова и Галерея объявили о партнерстве в 2013 году. Жена Цуканова, Наташа, которая также является инвестиционным банкиром, была Советник Главе государственной нефтяной компании «Роснефть» Игорю Сечину, соратнику президента России Владимира Путина. Пара, проживающая в Лондоне, не входит в списки западных санкций против российской олигархии.

Гилман, который переехал в Черногорию в 2014 году после того, как столкнулся с угрозами в России, был позднесоветским промоутером движения украинских художников, представленного как «южнорусская художественная волна» — термин, который сейчас считается особенно уничижительным — Московской выставки. был отложен в начале девяностых. Сообщается, что в 2000-е годы он участвовал в политических кампаниях в качестве стратега интересов Кремля в Украине.

Гельман отказался от участия в выставке несколько дней назад в своем посте в Facebook, заявив, что он «искренне хотел помочь» как человек, который занимается украинским искусством с 1987 года, но «к сожалению, война, российская агрессия в Украине и все это не так важно, как то, что я российский выставочный мастер».

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