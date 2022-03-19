Крупнейшая нефтяная компания Индии заключает сделку по импорту сырой нефти из России

Крупнейшая нефтяная компания Индии заключает сделку на импорт 3 млн баррелей сырой нефти из России

Согласно источникам NDTV, Indian Oil Corporation Limited подписала соглашение с российской нефтяной компанией об импорте 3 млн баррелей сырой нефти.

Источники добавили, что это была сделка между компаниями.

В то время как западные страны ввели санкции, в том числе эмбарго США на импорт нефти, в отношении России в ответ на нападение Москвы на Украину, нет никаких ограничений на покупку индийскими нефтяными компаниями сырой нефти у российских нефтяных компаний.

Источники в правительстве заявили вчера, что законные энергетические сделки в Индии не должны быть политизированы, а страны, которые обеспечивают себя нефтью или импортируют себя из России, не могут надежно защитить ограниченную торговлю.

Это вызвало ответ со стороны Соединенных Штатов, которые заявили, что импорт Индией несоответствующей сырой нефти из России не будет приравниваться к нарушению санкций; Это означало бы поддержку российского вторжения в Украину.

На вопрос о сообщении о возможности того, что Индия примет российское предложение нефти со скидкой, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее на этой неделе сказала: «Я не думаю, что это будет нарушением этих (санкций)».

«Но также подумайте о том, на какой позиции вы хотите стоять, когда в этот момент пишутся учебники истории, — добавила г-жа Псаки. — Поддержка российского руководства — это поддержка вторжения, которое явно имеет разрушительный эффект».

Источники сообщили сегодня, что сделка по импорту сырой нефти с Российской нефтяной компанией осуществляется в соответствии с лучшими условиями, доступными в настоящее время для Индии на международном рынке. Источники добавили, что для индийских нефтяных компаний нет ограничений на покупку нефти у российских компаний.

Когда Соединенные Штаты и другие западные страны ввели санкции против Москвы, Россия начала предлагать нефть и другие товары по сниженным ценам Индии и другим крупным импортерам.

Хотя импорт Индии из России исторически был низким из-за высоких транспортных расходов, все больше индийских нефтяных компаний, вероятно, расторгнут контракты со своими российскими коллегами на импорт сырой нефти в надежде получить значительные скидки.

Это в то время, когда мировые цены на сырую нефть взлетели выше 100 долларов за баррель, а эталонная нефть марки Brent достигла многолетнего максимума около 140 долларов за баррель в какой-то момент после российского вторжения в Украину.

Индия в значительной степени зависит от импорта сырой нефти для удовлетворения более чем 80 процентов своих энергетических потребностей и будет продолжать получать ее оттуда, где она может получить к ней доступ на лучших условиях.

Соглашение последовало за контактом на высоком уровне между Индией и Российской Федерацией в начале этой недели.

«В последние несколько недель начались военные действия в Украине… Правительство изучит все доступные варианты. Есть контакты (с Россией)… У меня был диалог на соответствующем уровне с Российской Федерацией. продолжается», — заявил в понедельник министр нефти Хардип Пури в Rajya Sabha.

«Сколько нефти имеется у российских поставщиков или у новых поставщиков? Когда будут заключены эти договоренности между нашими нефтяными компаниями и Россией, мы вам сообщим. Это динамичная и развивающаяся ситуация, характеризующаяся военными действиями», — сказал министр.

Источники сообщили сегодня, что Индийская нефтяная корпорация, крупнейшая энергетическая компания страны, уже купила до 3 миллионов баррелей сырой нефти, которую Россия предложила со значительной скидкой по сравнению с преобладающими международными ценами.