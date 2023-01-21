Крупнейшая программа слежки в США, о которой вы не знали

«Личные финансовые отчеты обычных людей случайным образом направляются в огромную базу данных, доступ к которой предоставляется любому полицейскому, который этого хочет», — сказал Натан Фрид Уистлер, заместитель директора проекта ACLU по защите речи, конфиденциальности и технологий. Уолл Стрит Джорнал. «Эта программа никогда не должна была запускаться и должна быть закрыта сейчас».

Исследователь безопасности обнаружил копию вызывающего споры «Списка запрещенных для полетов» США на незащищенном сервере, которым управляет CommuteAir, региональная авиакомпания из Огайо. Список, который содержит более 1,5 миллиона записей, намного больше, чем сообщалось ранее, и включает в себя имена лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты.

CommuteAir подтвердил подлинность документа Daily Dot, которая первой сообщила об утечке списка.

Как сообщает The Daily Dot, в списке есть имена нескольких известных людей, в том числе осужденного российского торговца оружием Виктора Бута. Администрация Байдена отправила Бута обратно в Россию в обмен на звезду WNBA Бритни Гренье, которая вернулась в США в декабре. В данных, которые были переданы WIRED в четверг вечером, было около 30 записей о людях, родившихся после 2010 года.

По данным CNNАдминистрация транспортной безопасности США расследует аварию.

После восьмимесячного расследования Верховный суд США не смог установить, кто слил информацию об отмене проекта решения. Роу против УэйдаИ Согласно отчету Суд освободил его в четверг. Беспрецедентная утечка Политико Этой весной прошло больше месяца, прежде чем окончательное заключение было опубликовано и вызвало общенациональные протесты.

В ходе расследования утечки суд допросил 97 сотрудников суда и привлек судмедэкспертов для изучения записей разговоров, распечаток и отпечатков пальцев. Согласно сообщению, с проектом заключения смогли ознакомиться 80 человек, помимо девяти судей.

«Никто не признал публичное раскрытие документа, и ни одно из имеющихся судебно-медицинских и других доказательств не дало основания для идентификации какого-либо лица в качестве источника документа», — говорится в отчете. Невозможно установить личность какого-либо лица, которое могло раскрыть документ, или то, чем закончился проект мнения. Политико. «

В отчете не говорится, были ли допрошены судьи или нет.

Согласно PayPal Уведомление об инциденте безопасностиВ период с 6 по 8 декабря 2022 года злоумышленники получили несанкционированный доступ к учетным записям тысяч пользователей, используя атаку с заполнением учетных данных. Вброс учетных данных — это когда хакеры, обычно с помощью бота, пытаются получить доступ к учетным записям, используя просочившиеся списки пар имени пользователя и пароля.

В течение двух дней хакеры получили доступ к полным именам владельцев счетов, датам рождения, почтовым адресам, номерам социального страхования и индивидуальным налоговым номерам. По данным PayPal, инцидент затронул 34 942 пользователя.

Затронутые пользователи получат два года бесплатной службы мониторинга личности от Equifax.