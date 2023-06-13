Крупнейший воздушный маневр НАТО готовится к «кризисной ситуации» | Новости НАТО

Около 250 самолетов из 25 стран НАТО и стран-партнеров с 10 000 военнослужащих участвуют в «Air Defender 23».

НАТО начала крупнейшие в истории западного военного альянса учения по развертыванию военно-воздушных сил, и эти учения были представлены как демонстрация единства членов и партнеров блока на фоне эскалации напряженности в отношениях с Россией после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. в феврале. 2022.

По данным ВВС Германии, в маневрах ВВС Германии «Air Defender 23», которые начались в понедельник, приняли участие около 250 военных самолетов из 25 стран НАТО и стран-партнеров, включая Японию и Швецию, подавших заявки на вступление в НАТО. ВВС Германии.

В учениях, которые продлятся до 23 июня, принимают участие до 10 000 военнослужащих и призваны повысить оперативную совместимость и готовность ВВС НАТО к кризису, включая защиту от беспилотников и крылатых ракет в случае атаки в пределах провинции НАТО.

«Важным сигналом, который мы посылаем, является то, что мы можем защитить себя», — заявил генерал-лейтенант немецких люфтваффе Инго Герхарц общественному телевидению.

Учения «Воздушный защитник 23» в 2018 году были частично задуманы как ответ на аннексию Россией Крыма у Украины четырьмя годами ранее, хотя Герхарц настаивал на том, что учения «не были нацелены ни на кого конкретно».

Он сказал, что в ходе учений не будут «отправляться самолеты, например, в направлении Калининграда», российского анклава, граничащего с Польшей и Литвой, входящими в НАТО.

«Мы — оборонный альянс, и именно так планировались эти учения», — сказал он.

Война России против Украины активизировала НАТО, западный военный альянс, основанный почти 75 лет назад для противодействия угрозам со стороны тогда еще Советского Союза.





Финляндия и Швеция, которые долгое время сохраняли официальный нейтралитет, чтобы избежать конфликта с Москвой, после вторжения в Москву в феврале 2022 года добивались членства в НАТО.

С тех пор Финляндия стала 31-м членом крупнейшего в мире военного союза, в то время как заявка Швеции на членство в НАТО провалилась из-за возражений со стороны членов НАТО Турции и Венгрии.

Согласно Статье 5 НАТО, нападение на одного члена является нападением на всех, и предложения о членстве должны быть приняты всеми членами.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, что военно-воздушные силы НАТО «имеют центральное значение в случае нападения, потому что они первыми реагируют на безопасность населения, а также своих вооруженных сил».

Писториус сказал, что учения «направлены на то, чтобы показать, что НАТО и ВВС Германии готовы защищать себя».

В комментариях по национальному телевидению он добавил, что это относится к президенту России Владимиру Путину и всем, кто «угрожает нашей свободе и безопасности».

По данным ВВС Германии, 100 из 250 самолетов, развернутых в Европе, принадлежат 42 штатам США.





Генерал Майкл Лью, директор Национальной гвардии ВВС США, сказал, что обязанности НАТО находятся в «поворотном моменте».

«Многое изменилось в стратегическом ландшафте по всему миру, особенно здесь, в Европе», — сказал он.

Лу добавил, что учения будут сосредоточены на «дополнении постоянного присутствия Соединенных Штатов в Европе», а также на обучении «в большем масштабе, чем обычно проводилось на континенте».

Он сказал, что многие из пилотов коалиции работали вместе впервые.

«Сейчас речь идет о том, чтобы установить, что значит сразиться с великой державой в соревновании великих держав».

Учения проводятся после того, как представители НАТО заявили в понедельник, что истребители альянса на прошлой неделе совершили несколько вылетов по расследованию неопознанных российских военных самолетов над Балтийским морем.

На прошлой неделе было запущено в общей сложности 15 полетов для расследования потенциальных угроз — наибольшее количество самолетов, запущенных за одну неделю в этом году.

По сообщениям военных представителей Литвы, члена НАТО, большая часть российских военных самолетов действовала в международном воздушном пространстве без предварительного плана полета, сигнала транспондера или радиосвязи.

Увеличение присутствия российской авиации объясняется ежегодными военно-морскими учениями под руководством США BALTOPS, которые проходят в Балтийском море и в которых участвуют 50 кораблей и катеров из 19 стран НАТО и Швеции. В Минобороны Литвы сообщили Балтийскому информационному агентству, что Балтийский флот России проводит военные учения.