Крупное обновление Windows 11 с настройками панели задач и приложений для Android выйдет в феврале.

Microsoft позаботится о некоторых незавершенных частях Windows 11 в обновлении в следующем месяце. Сообщение блога Написано Паносом Панаем, директором по продуктам Microsoft. Вдобавок к новым функциям будет общедоступная предварительная версия Приложения для Android, которые работают в Windowsфункция, которую Microsoft продвигала, когда анонсировала Windows 11 еще в июне 2021 года.

В сообщении Microsoft также призвала внести еще несколько улучшений: переработанные приложения «Блокнот» и Media Player, улучшения на панели задач, общедоступная кнопка отключения и включения звука вызова, «упрощение общего доступа к окну» и добавление погоды непосредственно на панель задач вместо того, чтобы держать ее внутри. виджет.

Большинство этих обновлений уже некоторое время доступны участникам программы предварительной оценки Windows на каналах Beta и Dev, поэтому вы можете ознакомиться с нашим предварительным обзором (для БлокнотИ Изменения панели задачИ Много разных мелочей), чтобы получить хорошее представление о том, как все будет выглядеть. Скорее всего, мы увидим изменения, о которых Microsoft еще не объявила, но маловероятно, что основные изменения обойдут каналы предварительного просмотра до того, как они будут широко выпущены.

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Обновления, выпущенные Microsoft с момента выпуска Windows 11 в октябре, в совокупности отвечают на один вопрос, который мы задали в нашем обзоре: нужно ли из-за неэффективности новой операционной системы ждать обновлений службы Windows раз в год. Microsoft, вероятно, внесет по крайней мере некоторые серьезные изменения и новые функции для Windows 11 22H2 позже в этом году, но ясно, что компания придерживается подхода «по мере готовности» к обновлениям отдельных приложений, а функции все еще находятся в стадии предварительного просмотра. это было объявлено летом Прошлые, незначительные функциональные улучшения, основанные на отзывах пользователей.

Microsoft не уточнила сертификационные номера Windows 11, но Панай сказал, что предложение по обновлению до Windows 11 «начинает входить в финальную фазу доступности, что позволит нам опередить наш первоначальный план в середине 2022 года». Microsoft начала процесс обновления с Windows 10 до Windows 11 в первую очередь на более новых системах, что дало возможность исправить ранние проблемы (и вон там Это было Избыток) перед его развертыванием на всех компьютерах, совместимых с Строгие системные требования. Пользователи Windows 10 по-прежнему могут легко отложить обновление до Windows 11, если захотят, но, по крайней мере, им вскоре будет предложена возможность установить новую операционную систему через Центр обновления Windows, если они еще этого не сделали. (Ручная установка также возможна и является единственным способом установить на него Windows 11. Персональные компьютеры, не отвечающие всем их требованиям.)