Крупные музеи мира потихоньку переклассифицируют произведения с русского на украинский

Тим Лестер, CNN

Метрополитен-музей в Нью-Йорке по-тихому переклассифицировал некоторые из его картин. Два художника, ранее считавшиеся русскими, теперь классифицируются как украинцы, а картина французского импрессиониста Эдгара Дега была переименована с «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском костюме».

Для одинокой женщины в Киеве, Украина, эти изменения являются своего рода доказательством. Оксана Семник, журналист и историк, провела многомесячную кампанию, чтобы убедить учреждения в Соединенных Штатах переименовать в российские произведения исторического искусства, которые, по их мнению, были искажены.

В Метрополитен включены работы Ильи Репина и Архипа Куинджи, художников, чей родной язык был украинским и которые изображали многие украинские сцены, даже если в свое время этот регион был частью Российской империи.

Репинизвестный художник 19-го века, родившийся на территории современной Украины, переименованный в каталоге Метрополитена в «Рожденный Российско-Украинской Империей», начиная со всех описаний его работ, которые теперь гласят: «Репин родился в сельском украинском городе Чухов (Чугов)». когда он входил в состав Российской империи.

В аккаунте Симника в Твиттере: История украинского искусствау которого более 17 000 подписчиков, написал, что «Все [Repin’s] Знаменитые пейзажи вращались вокруг Украины, Днепра и степи. Но и об украинском народе.

Куинджи, менее известный современник Репина, родился в Мариуполе в 1842 году, когда украинский город также входил в состав Российской империи, и его гражданство было обновлено. Текст картины Куинджи «Красный закат в Метрополитене» был обновлен: «В марте 2022 года Художественный музей Куинджи в Мариуполе, Украина, был разрушен в результате авиаудара России».

Ссылаясь на недавнее переименование, Метрополитен сообщил CNN в заявлении, что фонд «постоянно исследует и изучает предметы в своей коллекции, чтобы определить наиболее подходящий и точный способ их каталогизации и представления. Каталогизация этих работ была обновлено после исследований, проведенных в сотрудничестве с учеными в этой области».

Еще в январе, когда его спросили о работе Дега, которая теперь называется «Танцовщица в украинском костюме», представитель Дега сказал Семнику, что они «в процессе исследования того, что называют русскими танцорами Дега, в сотрудничестве с исследователями в этой области». , и определение наиболее подходящего наиболее точного способа отображения работы.

«Мы ценим информацию от посетителей. Ваши ценные отзывы способствуют этому процессу».

личная миссия

Семник сказала CNN, что она направила свой гнев по поводу российского вторжения на свои усилия по выявлению и продвижению художественного наследия Украины, используя свой аккаунт в Твиттере, чтобы продемонстрировать украинское искусство миру.

Самой Семник повезло остаться в живых. Она была заперта в киевском пригороде Буча на несколько недель, когда российские войска разоряли этот район в марте прошлого года. Она пряталась в подвале детского сада, прежде чем, наконец, прошла 12 миль в безопасное место со своим мужем и их кошкой.

Она запустила свою кампанию после визита в Университет Рутгерса в Нью-Джерси в прошлом году. Помогая там кураторам, она с удивлением увидела, что художников, которых она всегда считала украинцами, называют русскими.

«Я понял, что в российской группе много украинских артистов, из 900 российских артистов 70 украинцев и 18 из других стран.

Семник изучил коллекции в Соединенных Штатах — в Метрополитене и Музее современного искусства в Нью-Йорке и Филадельфии — и обнаружил аналогичную закономерность: украинские художники и сцены, отнесенные к категории русских.

И она начала писать для музеев и галерей. Сначала ответы были формальными и ни к чему не обязывающими. «Тогда я очень разозлилась, — сказала она. Последовал многомесячный диалог с кураторами.

«С какой стати она русская?»

Семник не одинокий голос, поскольку другие украинцы публично призывают к переменам. В прошлом году Олеся Хромичук, чей брат погиб в боях на передовой на востоке Украины в 2017 году, написала в немецкой газете Der Spiegel, что «каждый поход в лондонскую галерею или музей с экспонатами об искусстве или кино из Советского Союза намеренно разоблачает или Просто ленивое непонимание региона как единой, бескрайней России.Какой ее хотел бы видеть действующий Президент РФ.

Под растущим давлением со стороны нескольких украинских ученых Национальная галерея в Лондоне изменила название одной из своих работ Эдгара Дега «Русские танцовщицы», на которой изображены две женщины с желтыми и синими лентами, украинскими национальными цветами, на «Украинские танцовщицы». «. Фонд сообщил The Guardian в апреле прошлого года, что это «подходящий момент для обновления названия картины, чтобы оно лучше отражало тему картины».

Семник говорит, что она все еще оказывает давление на Музей современного искусства в Нью-Йорке, а представитель CNN заявил, что они будут рады получить информацию обо всех работах в коллекции. «Описание национальности может быть очень сложным, особенно когда упоминается посмертная родословная, — сказал представитель. — Мы применяем строгие передовые методы исследований и подходим к описаниям с учетом зарегистрированной национальности художника на момент смерти и рождения, динамики эмиграции и эмиграции, и изменение геополитических границ».

Семеник хотела бы увидеть обновленную информацию об Александре Экстер, которая указана как русская на сайте MoMA.

Жила в Москве с 1920 по 1924 год. В 1885-1920 годах жила на Украине, в возрасте 35 лет, и во Франции 25 лет.

«С какой стати она русская?» Она сказала.

По словам Семеник, ее кампания вызвала много оскорблений в сети со стороны россиян, но она воспринимает это как комплимент. В ее глазах ее поступок — это акт сопротивления русскому вторжению.

Это долгий путь, сказал Семник. Есть десятки книг по русскому искусству и множество курсов по русистике в университетах США, но очень мало исследований по художественному наследию Украины.

Семник считает, что ее изнурительный опыт в начале вторжения только укрепил ее решимость.

Переехав в Киев, Семник исследует, как Чернобыльская ядерная катастрофа повлияла на украинское искусство. Но он также продолжает привлекать западные художественные группы к изучению выдающегося художественного наследия Украины, с тихой настойчивостью, которая уже помогла изменить мнение в великом Метрополитене.

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