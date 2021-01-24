Крупный российский банк готовится к весне запустить свою криптовалюту – RT Business News

Крупнейший кредитор России, Сбербанк, обратился в национальный финансовый регулятор с просьбой о создании блокчейн-платформы для собственного цифрового токена под названием Sbercoin. Проект может стартовать уже весной этого года.

Сбербанк направил запрос платформы в Центральный банк России в начале года, сообщил ранее на этой неделе директор Управления коммерческих операций Сергей Попов. Он сказал, что регистрация требуется в соответствии с Законом о цифровых финансовых активах, который вступил в силу в России 1 января.

«Банк технически готов работать с такой бумажной валютой», – И сказал Попов, добавив, что кредитор уже провел внутренний эксперимент и заключил “Решение” Работает.





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По словам Попова, процесс регистрации обычно занимает около 45 дней. Он сказал, что, если он не получит никаких возражений от центрального банка, есть большая вероятность того, что токен будет запущен весной.

Однако Сбербаку еще предстоит решить некоторые вопросы, связанные с цифровой валютой, такие как налогообложение цифровых финансовых активов, а также способы использования токена. По словам директора банка, Sbercoin можно использовать как «Цифровой вексель» Где можно открыть эту форму ‘Новые возможности’ Если он заменяет бумагу.

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Банковский гигант первоначально выдвинул идею выпуска собственной цифровой валюты в прошлом году. В ноябре генеральный директор Герман Греф объявил, что банк может выпустить его как “Эксперимент” В 2021 году Попов ранее показал, что Sbercoin действительно может быть стабильной валютой. В отличие от биткойнов и других криптовалют, стейблкоины привязаны к фиатным валютам, а токен Сбербанка будет привязан к российскому рублю.

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