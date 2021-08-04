Крутые художественные фото о плавании показывают, насколько это тяжелый спорт

Техническое плавание, иногда называемое синхронным плаванием, не является одним из самых популярных видов спорта на Олимпийских играх. Но то, что делают эти спортсмены, особенно под водой, требует невероятной силы, техники и объема легких, а визуальные эффекты соревнований потрясающие.
Технический дуэт по плаванию на Олимпийских играх в Токио в среду завершился тем, что Олимпийский комитет России выиграл золото, Китай – серебро, а Украина – бронзу. Крайний срок командных соревнований – до субботы.
Вот некоторые из наших любимых художественных фотографий плавания, в том числе несколько ослепительных подводных снимков, которые показывают, как много всего происходит под водой. Эти фотографии великолепны и подчеркивают, насколько сложным может быть этот вид спорта.
И помните: глубина бассейна должна быть не менее трех метров (или почти 10 футов), чтобы пловцы не касались пола. Так что, если вы думали, что это просто танец в воде, и любой может это сделать, подумайте еще раз.
Василина Хандушка и Дарья Кулагина, Беларусь
© AP Photo / Дмитрий Ловецкий
Алисса Озогина Озуджин и Ирис Тео Касас, Испания
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Марта Видина и Анастасия Савчук, Украина
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Кларисса Джонстон и Лаура Строгнелл, Южная Африка
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Шарлотта Тримбл и Лаура Тримбл, Франция
© AP Photo / Дмитрий Ловецкий
Сюэчен Хуанг и Вэньян Сунь, Китай
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Лайла Али и Хана Хайкал из Египта
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Нурия Диосдадо Гарсия и Хуана Хименес Гарсия, Мексика
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Анна Мария Александри и Ирен Александри, Австрия
© OLI SCARFF / AFP через Getty Images
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, Олимпийский комитет России
© FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP через Getty Images
Анна Мария Александри и Ирен Александри, Австрия
© FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP через Getty Images
Анита Альварес и леди Шредер, США
© АТТИЛА КИСБЕНЕДЕК / AFP через Getty Images
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, Олимпийский комитет России
© Рансуа-Ксавье Марит / AFP через Getty Images
Шарлотта Тримбл и Лаура Тримбл, Франция
© FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP через Getty Images
Хуан Сюэчен и Сунь Вэньянь, Китай
© АТТИЛА КИСБЕНЕДЕК / AFP через Getty Images
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, Олимпийский комитет России
© AP Photo / Дмитрий Ловецкий
Алисса Озогина Озуджин и Ирис Тео Касас, Испания
© АТТИЛА КИСБЕНЕДЕК / AFP через Getty Images
Эмили Роджерс и Эми Томпсон, Австралия
© FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP через Getty Images
Лайла Али и Хана Хайкал из Египта
© АТТИЛА КИСБЕНЕДЕК / AFP через Getty Images
Алисса Озогина Озуджин и Ирис Тео Касас, Испания
© АТТИЛА КИСБЕНЕДЕК / AFP через Getty Images