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Крутые художественные фото о плавании показывают, насколько это тяжелый спорт

4 августа, 2021
Boleslava Sokolova

Техническое плавание, иногда называемое синхронным плаванием, не является одним из самых популярных видов спорта на Олимпийских играх. Но то, что делают эти спортсмены, особенно под водой, требует невероятной силы, техники и объема легких, а визуальные эффекты соревнований потрясающие.

Технический дуэт по плаванию на Олимпийских играх в Токио в среду завершился тем, что Олимпийский комитет России выиграл золото, Китай – серебро, а Украина – бронзу. Крайний срок командных соревнований – до субботы.

Вот некоторые из наших любимых художественных фотографий плавания, в том числе несколько ослепительных подводных снимков, которые показывают, как много всего происходит под водой. Эти фотографии великолепны и подчеркивают, насколько сложным может быть этот вид спорта.

И помните: глубина бассейна должна быть не менее трех метров (или почти 10 футов), чтобы пловцы не касались пола. Так что, если вы думали, что это просто танец в воде, и любой может это сделать, подумайте еще раз.

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