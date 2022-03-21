Крушение китайского самолета: на юге Китая разбился самолет China Eastern Airlines со 132 людьми на борту

Боинг 737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь с Учжоу. На борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Члены, Управление гражданской авиации говорится в заявлении, размещенном в Интернете.

China Eastern Airlines позже подтвердила эти подробности и количество людей на борту самолета в момент крушения.

China Eastern Airlines продолжила активировать аварийный механизм, направила на место происшествия рабочую группу и открыла специальную линию экстренной помощи для членов семьи, говорится в заявлении компании на ее странице в Weibo.

Государственные СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил экстренным службам страны «организовать поисково-спасательную операцию» и «установить причины аварии».