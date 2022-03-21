Крушение китайского самолета: на юге Китая разбился самолет China Eastern Airlines со 132 людьми на борту

Боинг 737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь с Учжоу. На борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Члены, Управление гражданской авиации говорится в заявлении, размещенном в Интернете.
China Eastern Airlines позже подтвердила эти подробности и количество людей на борту самолета в момент крушения.
China Eastern Airlines продолжила активировать аварийный механизм, направила на место происшествия рабочую группу и открыла специальную линию экстренной помощи для членов семьи, говорится в заявлении компании на ее странице в Weibo.
Государственные СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил экстренным службам страны «организовать поисково-спасательную операцию» и «установить причины аварии».
«После аварии председатель Си Цзиньпин поручил немедленно запустить аварийный механизм, организовать поисково-спасательные работы и должным образом ликвидировать ее последствия», — говорится в сообщении CCTV.
Ранее телеканал CCTV сообщал, что спасательные бригады выезжают на место аварии, так как на месте случившегося возник пожар, но о пострадавших ничего не известно. По первоначальным сообщениям государственных СМИ, на борту находились 133 человека.
На кадрах, размещенных в Интернете и опубликованных People’s Daily, видны клубы дыма, поднимающиеся из гористой лесистой местности. В другом ролике показаны обломки самолета на грязной горной дороге.
Цвета на веб-сайтах Boeing и China Eastern Airlines были изменены на черный и белый в Китае в знак уважения к реакции на инцидент.
Это развивающаяся история. Приходит больше.
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