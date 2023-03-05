Крушение поезда в Греции: премьер-министр Мицотакис просит прощения у семей

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил прощения у семей 57 жертв железнодорожной катастрофы на этой неделе.
В сообщении на Facebook Мицотакис сказал, что «в Греции в 2023 году… невозможно, чтобы два поезда, идущие в разных направлениях, двигались по одной и той же линии, и никто этого не заметил».
Протесты продолжались несколько дней.
Сообщалось о столкновениях с полицией в воскресенье, когда тысячи людей присоединились к демонстрации в столице Афинах.
По оценкам полиции, в акции протеста приняли участие 12 000 человек.
Некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и забросали бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, очистив центральную площадь Синтагма от протестующих за несколько минут.
Сообщается, что протестующие запустили в небо сотни черных воздушных шаров в память об убитых, а некоторые несли плакаты с надписью «Долой кровавые правительства».
В ночь на 28 февраля пассажирский поезд и товарный состав, ехавшие в противоположных направлениях, оказались на одном пути.
Первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а первые два загорелись и были почти полностью уничтожены.
Крушение поезда часто связывают с человеческим фактором.
Ранее на этой неделе 59-летнему начальнику станции в Ларисе было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности, и он должен предстать перед судом. Его адвокат Стефанос Панцарцидис сказал, что начальник станции признал свою долю ответственности за аварию.
Но многие в Греции рассматривают крах как несчастный случай, и профсоюз железнодорожников обвинил сменявшие друг друга правительства в «неуважении» к греческим железным дорогам в этом «трагическом исходе».
Жители Афин и Салоников присоединились к членам профсоюза, которые на прошлой неделе вышли на улицы, потрясенные масштабами стихийного бедствия. В акциях протеста также приняли участие многие студенты: многие из пассажиров одного из поездов были студентами в возрасте 20 лет, возвращавшимися в Салоники после длинных выходных, в течение которых они соблюдали греческий православный пост.
«Железнодорожная сеть казалась проблематичной из-за шаткого, малооплачиваемого персонала», — сказал AFP Никос Савва, студент-медик с Кипра.
Машинисты поездов в Греции заявили, что существуют давние проблемы с электронными системами, которые должны предупреждать их об опасности впереди.
Министр транспорта Костас Караманлис также подал в отставку «в знак уважения» к погибшим. Г-н Караманлис был виноват в том, что правительство не смогло модернизировать железные дороги страны за три с половиной года его пребывания у власти.
Сразу после инцидента правительство Греции объявило трехдневный национальный траур и заявило, что расходы на похороны жертв будут оплачены из государственной казны.
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