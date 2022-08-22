Крымские туристы высаживаются с площадки российской системы ПВО под Евпаторией

Онлайн-шпионаж отслеживает местонахождение российской системы ПВО по туристическим подборкам

Читайте также: Интервью с экспертом CIT о недавних взрывах в Крыму и спутнике, финансируемом государством

Снимки с изображением российского оружия были сделаны в районе озера Трикли (Солонь) у поселка Молочный. Сообщалось об операции ПВО России в этом районе с 19 по 20 августа.

Читайте также: Россия может перебросить свои силы с линии фронта для защиты оккупированного Крыма, считает Институт изучения войны

Исследователь OSINT Бенджамин Питте обратил внимание на фото ЗРК, которое пользователь ВКонтакте разместил в конце июля. На фото были указаны географические координаты, из которых видно, что фото сделаны в районе Молочного. В Интернете есть и другие фотографии этой же системы.

Фотографии сделаны в 1,5 километрах от поля на косе между Терекли и Черным морем. Было подтверждено, что замеченное оборудование было ЗРК С-400.

Читайте также: В оккупированном Россией Крыму в Севастополе прогремели взрывы.

Сервис спутниковых снимков Planet.com также показывает следы вероятного местонахождения ЗРК из космоса, причем признаки активности в этом районе начались примерно с 15 июля, после чего количество видимых в поле следов колес увеличилось.

Тем временем Украину сотрясли взрывы Крым оккупирован Россией В течение последних двух недель. Взрывы произошли на нескольких российских военных объектах.

Прочтите оригинальную статью о новое звучание Украины