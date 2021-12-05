Крым планирует принять делегацию из Сирии для обсуждения экономических связей — бизнеса и экономики

Симферополь, 5 декабря. / ТАСС /. Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил ТАСС, что в начале 2022 года в Крыму намечено провести заседание сирийской крымской рабочей группы по обсуждению экономического сотрудничества.

Он пояснил, что этот вопрос обсуждался во время недавнего визита российской делегации, в составе которой были представители Крымского полуострова в Сирию.

«Мы обсудили перспективы сотрудничества с Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики, и принципиально договорились о проведении совместного заседания Сирийской крымской рабочей группы по экономическому сотрудничеству, и надеемся, что заседание этой группы состоится. состоится в начале следующего года », — сказал он.

Чиновник напомнил, что в 2019 году между правительством Крыма и сирийским министерством было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере торговли и экономики, но торговля была ограничена из-за пандемии коронавируса. Однако в рамках соглашения уже создан Сирийский Крымский торговый дом, заключены сделки и активно грузоперевозки между портами Крым и Сирии.

После референдума 2014 года и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций в отношении Российской Федерации, введя российских бизнесменов и политиков, а также иностранных гостей и представителей иностранных компаний, посещающих Крым. Эти страны блокировали любую положительную информацию о ситуации на полуострове и препятствовали участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многие иностранные делегации посещают регион, участвуют в форумах, конференциях, научных конференциях, спортивных мероприятиях, проводят совместные исследования, развивают и поддерживают коммерческие и социальные связи.