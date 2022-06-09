Крышка для рукоятки Kojima Productions помогает подтвердить утечку передозировки

После Тома Хендерсона сайт tryhardguides.com я опубликовал статью Сообщить о новой игре Хидео Кодзимы в разработке под названием передозировкаговорит, что Кодзима Продакшн позвонил ему и попросил удалить его (через Котаку). Хендерсон отказался. в разговоре с КотакуХендерсон сказал, что запрос пришел с предложением поработать с ним, когда они смогут поделиться больше, вероятно, после того, как игра будет готова к официальному анонсу.

Отчет Хендерсона продолжает проливать свет на детали просочившихся кадров, которые он получил из игры, которая, казалось, всплыла. нить смерти Актриса Маргарет Куэлли. Хендерсон описывает Куэлли, сыгравшую маму в очках в нить смерти, Он проходит по темному коридору с фонариком. Есть страх прыгать, затем экран переходит к тексту с надписью «ИГРА ЗАВЕРШЕНА». Хендерсон позже чирикать что его взаимодействие с Kojima Productions не было враждебным, и они «полностью понимали все обстоятельства». Компания пока не делала официального заявления по этому поводу.

Отчет приостановлен, потому что я добавил небольшое обновление, но его нужно утвердить (прелесть написания в 6 утра). В обновлении просто говорится: «Обновление — Kojima Productions с тех пор потребовала удалить публикацию этого отчета, что мы отклонили». в отчете. — Том Хендерсон (@_Tom_Henderson_) 8 июня 2022 г.

С этой предполагаемой утечкой это второй раз, когда косяк Хидео Кодзимы был раскрыт до его времени. Еще в мае Норман Ридус, звезда нить смертиИ Кажется, это подтверждает существование его продолжения. в встреча с Лео журнал.

«Это требует много работы», — сказал Ридус. нить смерти. «А потом вышла игра, и я только что выиграл все эти трофеи, и это было здорово, так что мы только что начали вторую часть этого».

Каждая из этих утечек — совпадение Лучший друг Кодзимы Джефф Келли собирается начать E3 — это не совсем фестиваль летних игр Проходит с 9 по 12 июня. Кодзима не должен был присутствовать на мероприятии, и сам Кегли призвал фанатов сделать это. Управление их ожиданиями Против большого неожиданного открытия. Опять же, со странностями Кодзимы никогда нельзя знать наверняка.