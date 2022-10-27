Ксения Собчак, российская телезвезда, связанная с Путиным, сбежала с израильским паспортом

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Ксения Собчак, российский социальный работник и телеведущий, имеющая тесные семейные связи с президентом Владимиром Путиным, воспользовалась своим двойным израильским гражданством, чтобы бежать из России во вторник после полицейского рейда в ее доме, который, по словам российских властей, был связан с уголовным расследованием в отношении двоих из них. . деловые партнеры. 40-летняя Собчак, прославившаяся как звезда реалити-шоу и с годами известная как русская.она девушка«И Пэрис Хилтон, РоссияОна дочь Анатолия Собчака, первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга.

Анатолий Собчак, умерший в 2000 году, был президентом и политическим наставником Путина. В 1990 году тогдашний агент КГБ Собчак назначила Путина заместителем мэра, и эти две семьи оставались близкими на протяжении десятилетия.

Сейчас Ксения Собчак руководит проектом «Осторожно новости», который включает в себя сеть новостных каналов в Telegram, студию подкастов, канал на YouTube и страницу Собчак в социальных сетях. Она давно прорубила стену между политической элитой России и ее либеральной политической оппозицией, породив к ней определенное недоверие со стороны обоих лагерей. В 2018 году она баллотировалась в президенты против Путина, набрав около 2% голосов.

Нынешние юридические проблемы Собчак, похоже, отражают напряженность внутри элиты с хорошими связями, а также атмосферу растущего беспокойства на фоне продолжающейся войны России на Украине. Он также подчеркнул, что многие богатые россияне безотлагательно хотят получить двойное гражданство и второй паспорт.

Собчак бежала в Белоруссию, а затем в Литву, члена Евросоюза наряду с другими прибалтийскими государствами, такими как Латвия и Эстония, фактически закрытой для российских путешественников — даже для тех, у кого ранее были выданные визы, позволяющие им въезжать в Шенгенскую зону ЕС. Въехать могут только лица с двойным гражданством или граждане России с гуманитарными визами и видом на жительство. READ Извержение вулкана Ньирагонго в восточной части Конго

Но Министерство внутренних дел Литвы подтвердило в четверг, что Собчак, которая имеет еврейское происхождение, использовала свой израильский паспорт для пересечения границы. В Telegram-каналах появилось видео с камеры наблюдения, на котором Собчак пешком входит в Литву и разговаривает с пограничниками.

Ранее на этой неделе полиция провела обыск в подмосковной резиденции Собчак и арестовала ее коммерческого директора Кирилла Суханова, который издал распоряжение о предварительном заключении до конца декабря.

По сообщениям российских государственных СМИ, следователи обвинили Суханова и бывшего редактора российского издания журнала Tatler Ариану Романовскую в вымогательстве после жалобы Сергея Чемезова, союзника Путина, который возглавляет Ростех, государственный военный и оборонный подрядчик.

Государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщило, что следователи обвинили Суханова и Романовского в публикации на одном из Telegram-каналов поста, «содержащего информацию, которая может причинить существенный вред законным правам и интересам» Чемезова, а затем потребовал 11 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов) за удаление поста.

ТАСС сообщил, что следователи также уличили Собчак в схеме шантажа и выдали ордер на ее арест, но она от них ускользнула. «Она уехала из Москвы поздно вечером во вторник, сначала купив билеты онлайн в Дубай и Турцию, чтобы запутать клиентов», — говорится в сообщении со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

The Washington Post не смогла независимо проверить эти утверждения.

Собчак отказалась озвучивать обвинения. Какое это имеет отношение к Ростеху? С чего вымогательство? Собчак написала в своем Telegram-блоге. «Очевидно, что это был рейд на мою редакцию, последнюю свободную редакцию в России, которую пришлось закрыть».

«Я надеюсь, что это не так, и все это недоразумение», — добавила она, придерживаясь дипломатической нотки, которая, казалось, позволяла следователям, преследующим ее, быть отвергнутыми вышестоящими инстанциями. READ Консерваторы Ангелы Меркель едва ли проигрывают своим соперникам социал-демократам (СДПГ)

Это не первый обыск в доме Собчак со стороны правоохранительных органов, и это не первый случай, когда она якобы пыталась заставить ее замолчать как комментатора и оппозиционера.

В 2012 году ее квартира в Москве совершил набег В рамках кампании против активистов российской оппозиции, в том числе Алексея Навального, который сейчас отбывает длительный срок в колонии после того, как пережил отравление, якобы совершенное российскими силовиками в августе 2020 года.

Собчак прославилась тем, что открыла дверь полиции носить небрежнои агенты конфисковали из ее сейфа почти 1,5 миллиона долларов наличными в долларах и евро. «Они вышли, чтобы заставить меня замолчать», — позже сказала она журналистам.

Собчак выросла в Санкт-Петербурге среди элиты, познакомившись с десятками политиков и министров с тех пор, как была маленькой девочкой.

До рейда 2012 года она считалась практически неприкасаемой, учитывая ее известность и родственные связи с Путиным. В последние годы она, по-видимому, по-прежнему пользуется иммунитетом от судебного преследования, в отличие от многих других критиков Кремля, которые пытались привлечь широкую аудиторию за пределами контролируемых государством СМИ.

Собчак — неоднозначная фигура в российских независимых СМИ и оппозиционных кругах. Впервые она получила известность как ведущая реалити-шоу в начале 2000-х, что привело к скандальному имиджу по сравнению с Хилтон в России — сравнение, которое она стала презирать.

Она переименовала себя в оппозицию после участия в антикремлевских протестах с «белой лентой», которые вспыхнули в конце 2011 года и продолжались до 2012 года из-за фальсификации выборов и последующего возвращения Путина на пост президента после четырех лет, в течение которых он понизил высшую позицию до Дмитрий Медведев, будучи президентом, вместо министров.

Десятки тысяч человек протестовали на Болотной площади и других площадках Москвы в то время, это были крупнейшие демонстрации со времен распада Советского Союза. Но в конце концов Путин сокрушил оппозицию все более репрессивными мерами, включая аресты и судебные процессы. READ Под санкциями США Иран и Венесуэла подписали план сотрудничества на 20 лет

Собчак часто осторожно критиковала Путина и его политику, но многие оппозиционеры обвиняли ее в попытках умиротворить либералов и Кремль одновременно.

Путин на протяжении многих лет сталкивался с «лояльными» оппонентами в своих президентских выборах, и российская оппозиция назвала решение Собчак баллотироваться в 2018 году уловкой Кремля, направленной на то, чтобы поглотить голоса либералов и создать видимость демократии после того, как чиновники заблокировали Путина и Навального. Главный враг, из бегунов.

Информационное агентство расследований «Проект» сообщило в 2020 году, что кампания была тесно согласована с администрацией президента, а сама Собчак отрицала, что просила у Путина или его помощников разрешения баллотироваться.

Недавно Собчак заново открыла себя как серьезная тележурналистка и ведущая YouTube-канала с более чем 3 миллионами подписчиков.

Новость о ее скором отъезде из страны вызвала предсказуемо противоречивую реакцию.

Иван Жданов, соратник Навального и директор его антикоррупционного фонда, написал в Твиттере: «От создателей «Собчак на Болотной» и «Собчак-президент», следите за комедийным шоу «Собчак в оппозиции 3.0». в ссылке в Вильнюсе, Литва, писал, чтобы избежать ареста: «Те, кто примет это снова, либо не очень умны, либо имеют плохие намерения».

А вот Александр Роднянский, украинский кино- и телепродюсер, несколько десятилетий до войны работавший в России, дал более сочувственную оценку в своем блоге в Instagram.