Кто вернулся во втором сезоне?

Великий Он вернулся, чтобы провести еще один сезон похотливых шуток, нападок в спину и кровопролития. Драма эпохи хулу о жизни российской императрицы Екатерины Великой (основанная на фактах) возвращается во второй сезон 19 ноября. Многие знакомые лица вернутся из первого сезона, в том числе Эль Фаннинг в роли Кэтрин и Николас Холт в роли ее мужа, императора Петра. Кроме того, фанаты могут ожидать, что к нам присоединятся приглашенные звезды-суперзвезды. Великий бросить позже в сезоне.

‘Великий’: Эль Фаннинг возвращается в роли Кэтрин и Николас Холт в роли Питера

Мариэль (Фиби Фокс), Кэтрин (Эль Фаннинг) и тетя Элизабет (Бленда Бромелло) во втором сезоне сериала «Великий» | Гарет Гуттрелл / Хулу

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Полно Великий Актеры первого сезона вернутся во втором сезоне, включая Фаннинг и Холта, а также Белинду Бромело в роли теплой тети Питера Элизабет и Фиби Фокс в роли девушки Кэтрин и бывшей знатной Мэриэл.

Дуглас Ходж возвращается в роли генерала Филиментова, а Саша Дхаван — в роли неловкого советника Кэтрин Орлоу. Поклонники также получат больше Чарити Уэйкфилд в роли Джорджины и Гвилим Ли в роли ее мужа (и лучшего друга Питера) Грегори. Адам Годли также повторит свою роль Патриарха Русской Церкви Арчи.

Наверное, ни один фанат не увидит Великий Второй сезон — Себастьян де Соуза в роли Льва Воронского. Первый сезон заканчивается тем, что Кэтрин появляется, чтобы позволить солдатам Питера убить ее любовника после того, как она решает пожертвовать им, чтобы продолжить свой переворот.

Джиллиан Андерсон играет мать Кэтрин во втором сезоне сериала «Великий».

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У Екатерины и Петра сложные отношения с родителями. Более подробно они рассмотрены в Великий сезон 2.

Джиллиан Андерсон играет мать Кэтрин, Джоанну. Она неожиданно приехала в Россию, чтобы узнать, правдивы ли слухи о том, что ее дочь свергнула Петра. Хотя она любит свою волевую дочь, она опасается, что зашла слишком далеко, пытаясь управлять страной в одиночку.

«Джоанна известна как маэстро брака из-за того, как она наладила высококлассные партнерские отношения для своих дочерей, и, таким образом, влияние, которое переворот Кэтрин оказал на нее, и ее способность выдать замуж остальных дочерей, имело последствия, — сказал Андерсон. Этот. «Так что я пришел туда, во-первых, чтобы посмотреть, что сделает Кэтрин, а во-вторых, чтобы посмотреть, сможет ли она изменить ход истории».

Джейсон Исаак играет Петра Великого

Отец Питера может быть мертв, но он тоже идет Великий Сезон 2: Джейсон Айзекс играет легендарного российского лидера Петра Великого (который был настоящим дедушкой Петра).

Петр Великий был «удивительным военачальником, этим храбрым правителем, этим Лотарием в постели — всем этим, в чем Петр не мог поверить, что его отец был, но в то же время он был человеком, который недооценивал его и не мог воспитать его так, чтобы он его собственный, — сказал Холт EW. — Он всегда был в своей тени. Поскольку мы так много обсуждали это, я не мог себе представить, кто может войти и так хорошо обитать в этом персонаже, и Джейсон просто сделал это ».

Великий Второй сезон начнется 19 ноября на Hulu.

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