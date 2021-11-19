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Кто вернулся во втором сезоне?

19 ноября, 2021
Muhammad

Великий Он вернулся, чтобы провести еще один сезон похотливых шуток, нападок в спину и кровопролития. Драма эпохи хулу о жизни российской императрицы Екатерины Великой (основанная на фактах) возвращается во второй сезон 19 ноября. Многие знакомые лица вернутся из первого сезона, в том числе Эль Фаннинг в роли Кэтрин и Николас Холт в роли ее мужа, императора Петра. Кроме того, фанаты могут ожидать, что к нам присоединятся приглашенные звезды-суперзвезды. Великий бросить позже в сезоне.

‘Великий’: Эль Фаннинг возвращается в роли Кэтрин и Николас Холт в роли Питера

Мариэль (Фиби Фокс), Кэтрин (Эль Фаннинг) и тетя Элизабет (Бленда Бромелло) во втором сезоне сериала «Великий» | Гарет Гуттрелл / Хулу

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