Кто может победить шок US Open? Тейлор Фриц, Кэмерон Нури и Джессика Пегула с нетерпением ждут продолжения Эммы Радокано.

Посмотрите на список чемпионов Открытого чемпионата США за последние 10 лет, и вы сразу же заметите некоторые отличия в Открытом чемпионате Австралии, Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне: Разнообразие.

В то время как Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер доминировали в первых трех мужских турнирах Большого шлема в этом сезоне, за последние 10 лет в Нью-Йорке было семь разных чемпионов. Что касается женщин, то US Open преподнес больше сюрпризов, чем где бы то ни было, выиграв пять турниров Большого шлема впервые за последние семь лет.

Итак, после того, как Даниэль Медведев и Эмма Радокано разобьют свои утки в Нью-Йорке в 2021 году, кто сможет продолжить на этот раз?

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Тейлор Фриц

У Фрица был очень сильный год, он поднялся из-за пределов топ-20 до края первой десятки и отделился от прибывающей группы молодых американцев, чтобы выглядеть на данный момент сливками урожая.

В начале этого сезона он выиграл самый крупный титул в своей карьере в Индиан-Уэллсе, был очень близок к полуфиналу Уимблдона (он не смог обыграть травмированного Рафаэля Надаля), а этим летом обыграл Энди Мюррея, Андрея Рублева и Ника Киргиоса. .

Хотя Фриц до сих пор не добился большого успеха в своем домашнем турнире, не сумев пройти третий раунд, его большая игра и растущая уверенность сделают его претендентом на финальные этапы на этот раз.

Кэмерон Норри

После выхода в полуфинал на Уимблдоне сможет ли британец Нури 1 пройти дальше на Открытом чемпионате США?

Как и Фриц, Нури заработал свой самый большой титул в карьере в Индиан-Уэллсе в 2021 году и продолжает развивать этот результат, чтобы занять место в первой десятке. Он не всегда может быть самым эстетичным, но нет сомнений в том, что игра Нури заслуживает высокой степени уважения, особенно на корте с твердым покрытием, где он добился наибольшего успеха.

В Цинциннати он продемонстрировал одно из лучших своих выступлений в сезоне, когда обыграл Карлоса Алькараса в захватывающем матче из трех сетов, продемонстрировав хладнокровие Нори в трудные моменты и снова хорошую физическую форму.

Нури переместился в восьмерку лучших в рейтинге после того, как Александр Зверев снялся с Открытого чемпионата США, а это означает, что он не встретится с другими восьмерками по крайней мере до четвертьфинала.

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Пабло Каррено Поста

Каррено Буста в Нью-Йорке не привлекал бы внимания других испанцев Надаля и Алькараса, но 31-летний игрок может пойти дальше своих соотечественников.

Хотя за его впечатляющей победой на Открытом чемпионате Канады в начале этого месяца последовало разочаровывающее поражение в первом раунде в Цинциннати, Каррено Буста явно наслаждается этим периодом сезона. Он дважды выходил в полуфинал Открытого чемпионата США, в том числе в 2020 году, когда он опередил Александра Зверева на два сета и проиграл в пяти матчах. В том же году он тщательно изучал Новака Джоковича, прежде чем дисквалифицировать его за удар мячом в сторону линейного судьи.

У Каррено Буста нет массивного оружия, но он силен в обороне и может не подпускать противников к соперникам, когда усиливает агрессию. Он тот, за кем нужно следить в течение следующих нескольких недель.

Джессика Пегола

В то время как большинство из первой десятки боролись за этот уровень этим летом, Пегула стабильно показывает хорошие результаты, дойдя до полуфинала в Торонто, где она также выиграла титулы в парном разряде с Коко Гауфф, и вышла в четвертьфинал в Цинциннати.

Восьмая ракетка мира Пегула также эффектно обыграла Эмму Радукану, после чего рассказала о своем положении в женском теннисе.

«Я чувствую себя немного незаметным. Я чувствую, что многие люди не знают меня или им все равно, что я номер один в Америке». Это немного скучно.

«Меня это устраивает. Да, я знаю, что моя история не та, за которую люди действительно хотят болеть. продолжай побеждать и заниматься своими делами. Думаю, мне это нравится».

Хотя Пегула еще не достигла звездного уровня Радукану, ее летний уровень был весьма впечатляющим, а ее сильное нью-йоркское резюме принесло ей еще больше поклонников.

Джессика Пегола Изображение предоставлено: Getty Images

Кэролайн Гарсия

«эта девушка горит.»

Когда-то Энди Мюррей предсказал, что Гарсия станет первой ракеткой мира в будущем, но впереди US Open Гарсия находится в минусе. Петра Квитова использовала тексты песен Алисии Киз, чтобы подытожить свою потрясающую игру после поражения от нее в финалах Western и Southern Open, добавив, что когда «Гарсия работает, она работает».

Гарсия сейчас «включен». Она выиграла 26 из своих последних 30 матчей, со счетом 4:0 против 10 лучших игроков периода, включая победу над первой ракеткой мира Игой Святек в Варшаве, и выиграла три титула за последние два месяца.

Гарсия еще не добилась серьезного результата в турнирах Большого шлема, достигнув четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в 2017 году. Но с растущей уверенностью и ее агрессивной позицией, оказывающей давление на соперников, Гарсия, похоже, собирается отправиться в тур по Нью-Йорку. .

Каролин Гарсия из Франции празднует победу над Петрой Квитовой из Чехии в финале женского одиночного разряда в девятый день Открытого чемпионата Запад-Юг. Изображение предоставлено: Getty Images

Дарья Касаткина

Касаткина, пожалуй, была одной из наиболее пострадавших от дисквалификации на Уимблдоне российских и белорусских игроков, поскольку ранее этим летом она была на обнадеживающем уровне.

Но она прекрасно восстановилась после вынужденного отсутствия, выиграв Silicon Valley Classic, обойдя Елену Рыбакину, Паулу Падусу и Арину Собаленко.

Популярная россиянка, которая в прошлом месяце объявила себя лесбиянкой, не смогла пополнить счет ни одной победой в Торонто или Цинциннати, но если она будет в своей игре, она может далеко уйти на Открытом чемпионате США.

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