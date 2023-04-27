Агенты американской разведки выслеживают десятки россиян за подлые глобальные интриги и откровенную преступность.

Более 60 граждан России разыскиваются ФБР, спецслужбами США.

Беглецов разыскивают за их предполагаемую причастность к эклектичной смеси преступлений и схем, начиная от вмешательства в выборы в США и заканчивая контрабандой квантовых компьютеров.

Вот некоторые из самых разыскиваемых в России:

Наталья Бурлинова

Бурленова Обвиняется ФБР в шпионаже в пользу Москвы в США.

При поддержке Службы безопасности России (ФСБ) она вербовала европейцев и американцев для участия в программе «Знакомьтесь, Россия», которую ведет возглавляемая ею общественная организация «Общественная инициатива «Творческая дипломатия».

Считается, что здесь она оценивала их взгляды на Россию и собирала их личную и профессиональную информацию, которая затем передавалась ФСБ в обмен на финансирование и другую поддержку своей НПО.

Находясь в Соединенных Штатах, Бурлинова посетила университеты и научно-исследовательские институты, где якобы собирала более подробную информацию о тех, кто симпатизирует России.

Это был последний раз, когда я знал, что она была в Москве.

Евгений Пригожин

Здесь нет сюрпризов для некоторых.

Евгений ПригожинЛидер печально известной российской группы наемников «Вагнер». Он разыскивается американской разведкой за вмешательство в выборы в США в 2016 году, когда Дональд Трамп вошел в Белый дом с неприятными последствиями.

описан как «Очень известный персонажБывший продавец хот-догов поднялся по служебной лестнице, выполняя приказы Кремля, будь то использование своих частных ополченцев в теневых делах с африканским контентом или ведение войны в Украине.

Некоторые утверждают, что у Пригожина есть собственные политические амбиции, и он может стремиться к известности в качестве президента России.

ФБР утверждает, что Пригожин «контролировал» операцию по вмешательству в выборы со стороны базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований (АИР), которое многие считают «фермой троллей», которую он финансировал.

Они заявили, что он обвиняется в «заговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нанесения ущерба, создания препятствий и нарушения законных функций» Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США.

Его заговор включал создание сотен фальшивых учетных записей в Интернете, которые публиковали контент, доступный «большому количеству» американцев.

ФБР предлагает 250 000 долларов за любую информацию, которая может привести к его аресту.

Борис Яковлевич Лившиц

Привет из Ленинграда, Лифшиц Обвиняется в незаконном приобретении и доставке секретных американских военных технологий в Россию.

ФБР заявляет, что ему удалось заполучить сложное оборудование, используемое в квантовых вычислениях, гиперзвуковых ракетах, разработке ядерного оружия и других военных и космических приложениях.

Среди его клиентов были российские спецслужбы, Министерство обороны, а также некоторые университеты страны.

Лившиц, действовавший под псевдонимами Борис Левитан, Борис Лившитек и Дэвид Витцки, якобы помогал финансировать и переправлять десятки тысяч армейских снайперских патронов американского производства.

Имеет отношения с Россией, Эстонией, Финляндией, Казахстаном, Германией, Латвией, Литвой и США.

На этот арест был выдан ордер на арест.

Михаил Михайлович Гаврилов

Гавриловсотрудник ФСБ, разыскивается в связи с российской хакерской кампанией в мировом энергетическом секторе.

Вместе с сослуживцами Павлом Александровичем Акуловым и Маратом Валерьевичем Тюковым, также разыскиваемыми агентами ФБР, 44-летний мужчина якобы взламывал компьютерные системы нефтегазовых компаний, возобновляемых источников энергии, электросетей, атомных электростанций и технологических компаний.

Это позволило Кремлю нацелиться на них и помешать им.

Трио Стрекоз, работающее в воинской части ФСБ, получило прозвище «Активный медведь» и «Крадущийся йети».

Пострадали более 380 иностранных компаний, базирующихся в 135 странах, включая Албанию, Францию, Германию, Венгрию, Китай, Пакистан, Южную Африку, Южную Корею, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.

Петр Николаевич Плискин

Плискин Последнее их местонахождение было в столице России.

В октябре 2020 года суд присяжных в Пенсильвании вынес обвинительный акт против него и пяти других сотрудников кремлевской разведки в связи с его предполагаемой причастностью к серии политически мотивированных киберпреступлений.

ФБР утверждает, что Плискин помогал атаковать критическую инфраструктуру в Украине, политическую кампанию во Франции, международных жертв, связанных с зимними Олимпийскими играми 2018 года, и расследования атак с применением нервно-паралитического газа, которые публично приписывались российскому правительству.

Все эти «деструктивные» и «вредительские» действия [were] Для стратегической выгоды России», — пишет ФБР.

Игорь Дехтярчук

Родился в 1998 г. Дехтярчук Он был бывшим студентом Уральского государственного университета в Екатеринбурге, Россия.

ФБР обвиняет 25-летнего парня в длинном списке киберпреступлений.

Его подозревают в управлении преступным рынком, где продаются тысячи учетных данных для входа, личная информация и другие полезные инструменты другим мошенникам для получения доступа к онлайн-аккаунтам людей по всему миру.

Любую новостную информацию можно передать в ФБР онлайн, по телефону или в посольстве США.