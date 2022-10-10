Кто станет новым главнокомандующим России в войне на Украине? | Российско-украинские военные новости

Известный своей «абсолютной безжалостностью», российский генерал служил в Таджикистане и Чечне, а также в Сирии.

Президент Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровихина руководить военными действиями на фоне растущего недовольства в России серией военных неудач на Украине и вторжением в соседнюю страну.

Субботнее назначение произошло после того, как два высокопоставленных российских военачальника были отправлены в отставку, поскольку Киев вернул утраченные России территории на северо-востоке и юге Украины. Это связано с тем, что Москве был нанесен серьезный удар после частичного разрушения Керченского моста, ключевого связующего звена между Россией и Крымом, который Россия аннексировала в 2014 году.

Кто такой Суровикин?

Родившийся в сибирском городе Новосибирске в 1966 году, генерал был назначен командующим российской группой армий «Юг» в войне на Украине в июне.

Он получил звание Героя России и был награжден медалью за службу в Сирии в 2017 году, где руководил российской военной экспедицией в качестве командующего Космическими войсками.

По одному сообщению, он известен в российской армии как абсолютно «безжалостный» (PDF) Джеймстаунский фонд, Аналитический центр оборонной политики США.

«После 2008 года, во время радикальной военной реформы, требовавшей беспощадности, Суровихин сделал блестящую карьеру на вершине Генштаба и Минобороны, — говорится в отчете, — и его готовность серьезно выполнять любое командование преодолевала возможные вопросы о нем. Проверено биографические данные».

Суровихин дважды сидел в тюрьме. Первый раз это произошло через шесть месяцев после того, как солдаты под его руководством убили трех демонстрантов в российской столице Москве во время августовского переворота 1991 года, предшествовавшего распаду Советского Союза. Позже он был освобожден без суда. Четыре года спустя он был осужден за незаконный оборот оружия, но позже его приговор был снят.

‘Очень талантливый’

Генерала обвиняют в том, что он руководил жестокой бомбардировкой, уничтожившей большую часть сирийского города Алеппо, где Россия вмешалась на стороне Башара Асада. А Отчет В сообщении Хьюман Райтс Вотч за октябрь 2020 г. он указан как один из командиров, «которые могут взять на себя командную ответственность за нарушения» во время наступления 2019–2020 гг. в Идлибе, Сирия.

В редком публичном комментарии Евгений Пригожин, основатель наемников Вагнера, активно дислоцированных в Сирии, назвал Суровихина «легендарной фигурой». По Информационное агентство Live24. «Суровикин — самый эффективный командир в российской армии, — сказал он.

«Серия разгромных поражений»

Россия передислоцирует свои силы в Украину, чтобы предотвратить потери в результате серьезного контрнаступления Украины.

Некоторые наблюдатели считают, что назначение Чуровика позволит России сосредоточить свои военные усилия в одном районе.

«Это может быть Луганск, это может быть Донецк, это может быть юг. То, что мы наблюдаем, — это снижение активности России», — сказал Александр Вутраверс из Swiss Military Review.

Украинское контрнаступление в начале сентября выбило российские войска из большей части северо-восточной части Харьковской области, что позволило Киеву вернуть себе тысячи квадратных километров территории.

Российские войска также потеряли южную часть Херсона и Лиманский транспортный узел на востоке Украины.

В субботу прокремлевский чиновник в Херсоне объявил о частичной эвакуации мирных жителей из южной области.

Кирилл Стремоусов сообщил российскому государственному агентству РИА Новости, что маленькие дети, их родители и старики могут быть переселены в два южных региона России в преддверии «трудного периода» для Херсона.

В пятницу Москва заявила, что ее силы укрепились в восточной части Донецкой области — это первое заявление о победе после успешного контрнаступления Киева, которое сотрясло военную кампанию Москвы.

Донецк, который в течение многих лет частично контролируется прокремлевскими сепаратистами, является ключевым призом для российских сил, которые начали вторжение в Украину 24 февраля.