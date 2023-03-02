Кто такая Кайла Лемье, трансгендерная учительница с протезами размера Z?

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Обновлено: 2 марта 2023 г. | 15:19
Кайла Лемье — канадская учительница средней школы, которая стала вирусной из-за того, что носила в классе гигантскую грудь, — была отправлена в отпуск после того, как выяснилось, что она не всегда носит протезы Z-Cup вне школы.
Во время недавнего интервью The Post Лемье полностью отрицала, что носила искусственную грудь.
Я не ношу протезы. Это реально. Мой случай классифицируется как гигантомастия, которую также можно назвать гипертрофией молочной железы или увеличением груди, хотя она отрицала наличие каких-либо признаков этого состояния.
Сага попала в заголовки международных газет, вызвав вопросы о том, кто такая Лемье и как она оказалась в Firestorm.
Кто такой Лемье?
39-летняя девушка начала преподавать в средней школе Оквилл-Трафальгар в Онтарио в сентябре 2022 года и быстро вызвала споры, когда фотографии и видео ее необычного способа одеваться стали вирусными.
Лемье отрицала, что носила протезы, и сказала, что она «не трансгендер», а родилась интерсексуалом.
Она сказала The Post, что ее предполагаемая массивная рана была редкостью.
«Он поражает женщин очень редко, но в моем случае, я думаю — и мой врач думает — потому что у меня тоже есть XX хромосомы, это как-то связано с этим, и гормональная чувствительность к эстрогену вызвала это», — сказал Лемье.
Однако учительница, которая в интервью была одета в женственную одежду, светлый парик, накрашена и имела огромную грудь, призналась, что ей не поставили официальный диагноз, и не может предоставить никаких доказательств.
Лемье также отрицал, что он был человеком, которого The Post сфотографировала за рулем автомобиля Лемье, а затем проснулась в мужской одежде, без груди, которую сосед опознал как учительницу, погрязшую в спорах.
Она сказала, что находится «в переходной фазе» после того, как начала проходить заместительную гормональную терапию в 2021 году.
«Я определяю себя как женщину. Женщину. Всю свою жизнь я идентифицировал себя как мужчину», — сказал Лемье The Post. Я выглядел как мужчина. Когда я решил принять эту другую сторону себя примерно в 39 лет, это представилось само собой».
Лемье объяснил, что мужчины рождаются с хромосомами XY, а женщины — с хромосомами XX.
Интерсекс-люди могут иметь комбинацию этих двух разных наборов хромосом. Это может быть что-то, о чем они даже не знают. Это может проявляться в других физических особенностях при рождении, поэтому может быть более или менее очевидным, в зависимости от человека», — сказал Лемье.
На фотографиях в Facebook, сделанных пять лет назад, Лемюэкс изображен с окладистой бородой. На других фотографиях учительница стоит в маслкарах.
Конфликт коснулся школы
Средняя школа Оквилл Трафальгар, школьные чиновники и Лемье подвергались угрозам с применением бомб и оружия, в то время как ученикам, как сообщается, угрожали отстранением от занятий, если они подпишут учителя на территории школы.
«Для некоторых детей из-за того, что существует так много угроз взрыва, это стало частью их дня, что само по себе ужасает», — сказала The Post Селина Клоуз, мать детей.
Несколько разгневанных родителей обратились в школьный совет округа Халтон с просьбой ввести дресс-код для учителей, но побудительный совет сначала отклонил его из-за опасений по поводу нарушения закона о правах человека в Онтарио.
В январе школьный совет согласился разработать политику, которая потребует от учителей поддерживать «соответствующий и профессиональный» внешний вид.
Текущая ситуация Лемье
Школьный округ Халтона подтвердил, что во вторник Лемье был предоставлен оплачиваемый отпуск.
«Хотя учитель в настоящее время не находится на действительной службе, он продолжает работать (в школьном совете округа Халтон)», — заявила представитель округа Хизер Фрэнси на школьном собрании, сообщает Toronto Sun.
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Министр образования Стивен Лечче и депутаты городского округа Халтон Натали Пьер, Стивен Кроуфорд и Иви Триантафилопулос, как сообщается, разорвали правление на части за то, что оно «сняло с себя ответственность, не поставив интересы и безопасность учащихся на первое место».
Совет в основном молчал о Лемье среди шума грудей.
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