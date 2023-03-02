Кто такая Кайла Лемье, трансгендерная учительница с протезами размера Z?

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Обновлено: 2 марта 2023 г. | 15:19

Кайла Лемье — канадская учительница средней школы, которая стала вирусной из-за того, что носила в классе гигантскую грудь, — была отправлена ​​в отпуск после того, как выяснилось, что она не всегда носит протезы Z-Cup вне школы.

Во время недавнего интервью The Post Лемье полностью отрицала, что носила искусственную грудь.

Я не ношу протезы. Это реально. Мой случай классифицируется как гигантомастия, которую также можно назвать гипертрофией молочной железы или увеличением груди, хотя она отрицала наличие каких-либо признаков этого состояния.

Сага попала в заголовки международных газет, вызвав вопросы о том, кто такая Лемье и как она оказалась в Firestorm.

Кто такой Лемье?

39-летняя девушка начала преподавать в средней школе Оквилл-Трафальгар в Онтарио в сентябре 2022 года и быстро вызвала споры, когда фотографии и видео ее необычного способа одеваться стали вирусными.

Лемье отрицала, что носила протезы, и сказала, что она «не трансгендер», а родилась интерсексуалом.

Лемье так и не получила официального диагноза ее состояния. Ник Кьюсак

Канадская учительница средней школы Кайла Лемье в классе школьного магазина Торонто.

Она сказала The Post, что ее предполагаемая массивная рана была редкостью.

«Он поражает женщин очень редко, но в моем случае, я думаю — и мой врач думает — потому что у меня тоже есть XX хромосомы, это как-то связано с этим, и гормональная чувствительность к эстрогену вызвала это», — сказал Лемье.

Однако учительница, которая в интервью была одета в женственную одежду, светлый парик, накрашена и имела огромную грудь, призналась, что ей не поставили официальный диагноз, и не может предоставить никаких доказательств.

Кайлу Лемье сфотографировали на жилой улице без протеза. Ник Кьюсак

Учитель отрицал, что он тот человек, которого изображает The Post. Ник Кьюсак

Лемье также отрицал, что он был человеком, которого The Post сфотографировала за рулем автомобиля Лемье, а затем проснулась в мужской одежде, без груди, которую сосед опознал как учительницу, погрязшую в спорах.

Она сказала, что находится «в переходной фазе» после того, как начала проходить заместительную гормональную терапию в 2021 году.

«Я определяю себя как женщину. Женщину. Всю свою жизнь я идентифицировал себя как мужчину», — сказал Лемье The Post. Я выглядел как мужчина. Когда я решил принять эту другую сторону себя примерно в 39 лет, это представилось само собой».

Лемье ходит по школьным коридорам на костылях.

Лемье объяснил, что мужчины рождаются с хромосомами XY, а женщины — с хромосомами XX.

Интерсекс-люди могут иметь комбинацию этих двух разных наборов хромосом. Это может быть что-то, о чем они даже не знают. Это может проявляться в других физических особенностях при рождении, поэтому может быть более или менее очевидным, в зависимости от человека», — сказал Лемье.

На фотографиях в Facebook, сделанных пять лет назад, Лемюэкс изображен с окладистой бородой. На других фотографиях учительница стоит в маслкарах.

Лемье сказала, что у нее была «гигантомастия, которую также можно назвать макромастией или увеличением груди». @твит

Конфликт коснулся школы

Средняя школа Оквилл Трафальгар, школьные чиновники и Лемье подвергались угрозам с применением бомб и оружия, в то время как ученикам, как сообщается, угрожали отстранением от занятий, если они подпишут учителя на территории школы.

«Для некоторых детей из-за того, что существует так много угроз взрыва, это стало частью их дня, что само по себе ужасает», — сказала The Post Селина Клоуз, мать детей.

Лемье получила отпуск с работы в средней школе Oakville Trafalgar High School в Онтарио. Ник Кьюсак

Несколько разгневанных родителей обратились в школьный совет округа Халтон с просьбой ввести дресс-код для учителей, но побудительный совет сначала отклонил его из-за опасений по поводу нарушения закона о правах человека в Онтарио.

В январе школьный совет согласился разработать политику, которая потребует от учителей поддерживать «соответствующий и профессиональный» внешний вид.

Текущая ситуация Лемье

Школьный округ Халтона подтвердил, что во вторник Лемье был предоставлен оплачиваемый отпуск.

«Хотя учитель в настоящее время не находится на действительной службе, он продолжает работать (в школьном совете округа Халтон)», — заявила представитель округа Хизер Фрэнси на школьном собрании, сообщает Toronto Sun.

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Министр образования Стивен Лечче и депутаты городского округа Халтон Натали Пьер, Стивен Кроуфорд и Иви Триантафилопулос, как сообщается, разорвали правление на части за то, что оно «сняло с себя ответственность, не поставив интересы и безопасность учащихся на первое место».

Совет в основном молчал о Лемье среди шума грудей.





