Лиз Трасс, правый консервативный политик, в настоящее время является фаворитом на пост следующего премьер-министра Великобритании, заменив пострадавшего от скандала Бориса Джонсона.

47-летняя женщина вошла в парламент в 2010 году, а к 2014 году обосновалась на своей первой должности в кабинете министров — государственного секретаря по окружающей среде, продовольствию и сельским делам при Дэвиде Кэмероне.

С тех пор она работала под руководством Терезы Мэй и Джонсона на различных должностях. В 2021 году ей вручили высший пост госсекретаря.

Но это не всегда было консервативно. Воспитанная левыми родителями, она в подростковом возрасте была членом центристских либерал-демократов, а в 19 лет выступала за отмену монархии.

Теперь, потому что [Conservative] Дэвид Джеффри, преподаватель британской политики в Ливерпульском университете, сказал Al Jazeera, имея в виду политику, которую продвигает Джонсон, направленную на сокращение неравенства.

На референдуме о членстве в ЕС в июне 2016 года Трасс проголосовал против Джонсона и высказался за то, чтобы остаться в блоке.

«Хотя она поддержала «Остаться» на референдуме, она с рвением новообращенной в ислам стала политиком, выступающим за уход», — сказал Джеффри.

Он считает, что ее работа на посту госсекретаря была скромной.

Срок пребывания Трасса на посту государственного секретаря был очень низким. Она была очень активным (и подкованным в социальных сетях) министром международной торговли, но, казалось, угасала на посту государственного секретаря. После российского вторжения в Украину ее затмил премьер-министр и министр обороны Бен Уоллес.

В отличие от своего соперника Риши Сунака, Трасс была среди немногих членов кабинета, сохранивших верность Джонсону в начале этого месяца, когда он столкнулся с партизанским восстанием.

Это чувство лояльности, кажется, ценится, и это может быть причиной того, что в настоящее время она является предпочтительным кандидатом на пост главы правительства. Она завоевала поддержку ведущих консервативных политиков, в том числе Уоллеса и бывшего претендента на пост премьер-министра Тома Тугендата.

В ближайшие недели члены Консервативной партии решат, кто станет преемником Джонсона.

Недавний опрос YouGov показал, что 31% намерены проголосовать за Сунака, а 49% планируют проголосовать за Трусса.

Алан Конвери, старший преподаватель политологии в Эдинбургском университете, предупредил, что, хотя победа кажется разумной, гонка еще не началась.

Он сказал «Аль-Джазире»: «Он начинается с сильной позиции, потому что опросы членов Консервативной партии показывают, что он впереди. Однако до сентября еще предстоит пройти долгий путь». [when the result will be announced]. Snack сделает все, что в его силах, чтобы подать заявку на членство».

В качестве министра иностранных дел Трасс продвигал «Глобальную Британию», стремясь усилить роль Великобритании в международной политике.

В 2021 году она ясно дала понять свое понимание британской внешней политики во время выступления в Chatham House, где обрисовала идеологическую борьбу между свободой и авторитарными режимами, как в России и Китае.

Она сослалась на Всеобъемлющее и прогрессивное торговое соглашение (CPTPA) между 11 странами Тихоокеанского региона, которое она рассматривала как оплот против Китая и к которому должен присоединиться Лондон. Затем The Economist отметил, что это видение было «по сути Тэтчер».

Трасс не устает заявлять о своем восхищении бывшим премьер-министром Маргарет Тэтчер.

Однако это сравнение не всегда полезно.

В течение нескольких месяцев она развлекала британцев профессиональными фотографиями, которые являются почти точной копией моментов Тэтчер, например, когда она приезжала в Москву в длинном пальто и меховой шапке — прямо как Тэтчер 35 лет назад.

Трасс пообещал сократить налоги на 30 миллиардов фунтов стерлингов (37 миллиардов долларов), подобно сокращению подоходного налога Тэтчер в 1980-х годах, и пообещал принять немедленные меры, чтобы помочь людям справиться с ростом стоимости жизни.

По словам Трасса, снижение налогов сдержит инфляцию, одновременно стимулируя экономический рост.

«Труссономика» — термин, использованный в ее предложении, ее собственной версии экономики предложения, ключевой черты экономической политики Тэтчер.

В его планы также входит отмена запланированного повышения налога на прибыль и отмена недавнего повышения ставок социального обеспечения.

А на культурном фронте Трасс объявил войну «политике идентичности».

«Нет сомнений в том, что Трасс иногда позиционировала себя после Тэтчер. Но хотя у Тэтчер было четкое представление о том, какой она хотела видеть страну, неясно, было ли у Трасс такое же видение», — сказал Джеффри. «Оценка Трусом Тэтчер (и следует сказать, Сунака) основана на частичном понимании Тэтчер или карикатуре на то, чем Тэтчер/Тэтчер была на самом деле».

Помимо Тэтчер, Трасс также предлагает преемственность после Бориса Джонсона, особенно в отношении Brexit.

Но хотя его считали жестким переговорщиком с блоком и «слишком враждебным по отношению к ЕС», [this] На самом деле это не решит ни одной проблемы [between the UK and EU] в Северной Ирландии или Франции».

Когда его спросили о ее переходе в 2017 году от сторонника остаться к выходу, Трасс сказала, что «массовые экономические проблемы не материализовались» и «я тоже увидела возможности».

«После того, как она «осталась», теперь она является чемпионом по шансам на Brexit и, таким образом, пользуется поддержкой основных сторонников Brexit, таких как [Minister for Brexit Opportunities and Government Efficiency Jacob] — Рис-Могг, — сказал Конвери.

По сути, сказал Конфри, Трасс имел в виду большую преемственность с Джонсоном, чем с Сунаком, как следующим премьер-министром Великобритании.

«Я думаю, что он хочет устранить все непринудительные ошибки эпохи Джонсона в процессе на Даунинг-стрит, но он продолжит свой полностью конфронтационный подход к Брюсселю. Однако, если он выполнит свое обещание снизить налоги, это будет отход от экономической направленности эпохи Джонсона».