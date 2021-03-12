Кто такие русские куклы в фильме Певица в маске?

Кто такие русские куклы? Таинственный певец Пятый сезон? Ниже мы раскрываем то, о чем сейчас догадывается Интернет.

Исходя из того, что нам известно, мы можем сказать, что русские куклы – это Исаак, Тейлор и Зак Хэнсон из отряда Хэнсона.

Талант на Таинственный певец По-настоящему собранные в этом году «Русские куклы» быстро становятся их лучшим выбором для титула. Как и настоящие русские матрешки, этот костюм пятого сезона полон сюрпризов. Самый большой сюрприз? Русские куклы скрывают за своими большими голубыми глазами не одного известного человека.

Действительно, фанаты быстро делают выводы, услышав клип, в котором поют матрешки. Брэдли Купер И Леди Гагас Звезда родилась Ударьте “мелко”. Некоторые фанаты наверняка догадаются, что на самом деле они готовы поставить на него, не слыша никаких дополнительных подсказок. Вот что все говорят о русских куклах:

Кто такие русские куклы? Таинственный певец?

Во-первых, давайте посмотрим на подсказки:

Русские куклы украшены красной, желтой и синей униформой с тремя цветами спереди.

Куклы хорошо сочетаются с “мелководьем” в клипе ниже.

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Для многих Таинственный певец Поклонники, несколько секунд из “Shallow” – это все, что им нужно, чтобы уверенно заявить, что русские куклы 5 сезона – это братья Хэнсон, которые также известны. Исаак ХэнсонИ Тейлор Хэнсон И Зак Хэнсон.

«Каждая женщина в возрасте от 30 до 45 лет знает, кто второй первой начинает петь! Мы можем встретить наших любимых братьев и сестер где угодно!» Поклонник написал В инстаграм. “Сначала, когда я услышал Исаака, я знал, что этот голос глубоко укоренился в моей памяти (может быть, немного, но громче в то время), но я не мог сказать, кто это был … а затем два слова в припеве, которые Я сразу понял, что этот голос был единственным и неповторимым Тейлором Хэнсоном. Я знаю. Я не единственный, кто может улавливать эти звуки независимо от того, сколько времени он прошел !! » Фанат написал на YouTube.

Почти во всем мире зрители сходятся во мнении, что русские куклы – это Исаак, Тейлор и Зак, и, возможно, два брата прячутся внутри большой русской куклы, в то время как другой поет в меньшую куклу.

Группа мальчиков из Талсы, штат Оклахома, возможно, была известна своим синглом 1997 года “MMMBop”, но они все еще записывают музыку сегодня. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, так ли это на самом деле В Таинственный певец Театр!

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Лорен Пакетт

Лорен Пакетт – писатель и ассистент журнала Hearst Magazines, освещающего культуру и образ жизни.

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