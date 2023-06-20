Кто такой российский диссидент Алексей Навальный и почему он в тюрьме?

Активист российской оппозиции Алексей Навальный (Pavel Golovkin/AP)

Новое судебное разбирательство по обвинениям экстремизм Это может привести к более длительному сроку тюремного заключения лидера российской оппозиции. Алексей Навальный.

За нарушение условно-досрочного освобождения, мошенничество и неуважение судГ-н Навальный уже отбывает девятилетний тюремный срок.

г-н Навальный Ему предъявлены многочисленные обвинения, включая финансирование экстремистской деятельности и создание экстремистской сети. Если Навальный проиграет это дело, это может затянуться еще на 30 лет бары.

Новый суд над ним начнется в понедельник, 19 июня, в исправительной колонии, где он содержится, в 150 милях к востоку от Москвы.

Который Алексей Навальный И почему он в тюрьме?

Кто такой Алексей Навальный?

47-летний мужчина долгое время был самым заметным представителем российской оппозиции президенту. Президент России Владимир Путин Он провел более 10 лет, разоблачая коррупцию в основе Русский власть.

Активист, оказавшийся единственным оппозиционером в России, способным организовывать массовые антиправительственные демонстрации.

Навальный, бывший юрист, размещал блоги, которые, как он утверждает, свидетельствуют о широко распространенной коррупции среди российской элиты. Он утверждает, что Россией правят «жулики и воры».

В 2000-х участвовал в демонстрациях русских националистов. Его увольнение из либеральной оппозиционной партии «Яблоко» в 2007 году было вызвано призывами к ограничению иммиграции и осуждением того, что некоторые считали гипернациональными настроениями.

Навальный был арестован по возвращении из Германия в 2021 году, выздоровев там после отравления в прошлом году и приписав это Кремлю. Российское правительство отрицало свою причастность.

Кремль отверг утверждения Навального о широко распространенной коррупции и богатстве Путина. Большинство главных союзников Навального покинули Россию и живут в Европе.

Amnesty International признала его узником совести, а за свою деятельность он был удостоен Сахаровской премии. по правам человека.

Место многих членов норвежского парламента Навальный нападающий на Нобелевскую премию мира 2021.

История продолжается

Навальный имеет украинское и русское происхождение. Его отец родом из Залесья, бывшего села, перенесенного в результате Чернобыльской катастрофы в Иванковский район. Киев область Украинакоторый когда-то находился недалеко от белорусской границы.

Навальный провел свое детство летом Украина С бабушкой, где он стал свободно говорить на украинском языке.

Почему Алексей Навальный в тюрьме?

Навальный был арестован по прибытии в Россию в январе 2021 года по подозрению в нарушении условно-досрочного освобождения. Он был госпитализирован в Германии в результате приговора 2014 года..

В феврале 2021 года его условный срок был изменен на лишение свободы на срок не менее двух с половиной лет, а его организации, в том числе ФБК, признаны экстремистскими и уничтожены.

Апелляция Навального была отклонена, и в июне он был отправлен в тюрьму строгого режима после того, как был признан виновным в растрате и неуважении к суду на втором судебном процессе, который Amnesty International в марте 2022 года сочла мошенническим.