Даниил Медведев — российский теннисист, родился 11 февраля 1996 года в Москве, Россия. Во время своего дебюта в UTS4 его прозвали «Мастером шахмат» благодаря его любви к шахматам и его техническим навыкам на корте, благодаря навыкам, которым ему удалось остаться на уровне 1.улица Договоренность рассчитана на 16 недель.

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Величайший момент для Медведева наступил на Открытом чемпионате США 2021 года, когда он выиграл свой первый титул Большого шлема, победив в финале Новака Джоковича. Это само по себе является одной из его величайших побед, учитывая, как сложно победить Джоковича, когда он участвует в Halo Grand Slam.

Он также дошел до двух других финалов Большого шлема. в финале Открытого чемпионата США в 2019 году, где он довел Рафаэля Надаля до пяти сетов, и на Открытом чемпионате Австралии 2021 года, где он проиграл Джоковичу в двух сетах. В 2020 году в Лондоне Медведев стал первым игроком в истории Nitto ATP Finals, который победил трех лучших игроков ATP, заняв место в том же Nitto ATP Finals, и четвертым игроком, сделавшим это в истории ATP. Медведев за свою карьеру выиграл 19 титулов ATP Tour, в том числе четыре в 2023 году. Интересно, что 20 титулов Медведев завоевал в разных турнирах.

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Выступая после победы над Мими, россиянин сказал: «Насчет Уимблдона я очень доволен. То же самое и насчет Олимпиады». Пропустив турнир в 2022 году из-за запрета на участие российских и белорусских игроков, это будет возможность подняться в рейтинге и нацелиться на более высокие позиции в своем виде спорта. В своем интервью после тура он сказал: «У меня не было другого выбора, кроме как продолжать бороться до последнего очка. Мне жаль Джерри. Надеюсь, он выздоровеет и сыграет во многих крупных турнирах…»

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«…Я не хочу останавливаться», сказал Даниэль. Я играю отлично. С нетерпением жду следующих матчей и обязательно постараюсь победить. Его соперником станет Кристофер Юбэнкс из США.