Кто-то думает, что проблема с Nintendo Joy-Con Drift была решена с помощью невероятно простого исправления.

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Если вы отчаянно пытаетесь спасти тех, кто дрейфует на Nintendo Switch Joy-Con, вы просмотрели все видео онлайн (включая наши собственные), и мне все еще не повезло, так почему бы не попробовать это новое исправление YouTube, которое утверждает, что устраняет проблемы смещения Joy-Con раз и навсегда.

Канал ВК на YouTube Я определил, как Joy-Con перестраивается при нажатии на область вокруг аналогового джойстика – поэтому повышенное давление внутри Joy-Con (которое со временем стирается) заставляет дрейф уйти.

На удивление, этот ремонт не требует серьезных технических знаний, но вам потребуются соответствующие инструменты. Все, что вам нужно сделать, это открыть корпус и вставить небольшой кусок бумаги или картона (около 1 мм) туда, где находится аналог. Да, это так просто. Он также показал, как вилки внутри консоли со временем теряют контакт с подушками, а бумага заполняет зазор и восстанавливает давление.

YouTuber также отмечает, что его дрейфующий Joy-Con работает нормально около двух месяцев, и что то же самое исправление можно применить к Nintendo Switch Lite. Перейти к 5:55 В видео, чтобы увидеть исправление и получить полное изложение:

Имейте в виду, что вы загружаете что-либо в консоли (даже листы бумаги) на свой страх и риск и, скорее всего, аннулирует любую гарантию. Вы бы отказались от этого невероятно простого решения? Оставьте комментарий ниже и сообщите нам, если вам самому повезет с этим исправлением.