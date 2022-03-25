Кто-то нашел секрет, который Windows 1.0 скрывала 37 лет

Фото : Джефф Кристенсен / Connection ( Гетти Изображений )

Почти четыре десятилетия спустя бесстрашный цифровой археолог обнаружил древний секрет, глубоко спрятанный в Windows 1.0. Это просто Пасхальное яйцоно найти его в свое время, наверное, было невозможно.

Как я это заметил компьютерные игрыЛукас Брукс — большой поклонник графической операционной системы Microsoft Windows. Брукса часто можно увидеть в твиттере о различных вещах, которые он нашел в старых версиях Windows, в том числе о пасхальных яйцах. И недавно он обнаружил невиданный ранее секрет в Windows 1.0 RTM (RTM расшифровывается как «выпуск в производствоСписок авторов, который включает имена всех людей, которые помогли создать Window 1.0, можно найти скрытым в файле растрового изображения.

Следует отметить, что, спрятав эти уже зашифрованные данные внутри растрового файла, разработчики сделали невозможным раскрытие секретных титров. Это связано с тем, что, по словам Брукса, инструменты, необходимые для извлечения файла растрового изображения из NE (новый исполняемый файл формат файла) при выпуске Windows 1.0. И даже если бы кто-то смог скопировать растровое изображение, он не смог бы обнаружить лишнее изображение, Зашифрованные данные скрыты в файле.

Хотя Brooks удалось перепроектировать секрет, выяснив в процессе кредитный список, они до сих пор не выяснили, как на самом деле получить доступ к пасхальному яйцу в Windows 1.0 без какого-либо взлома. Считается, что в Windows 1.0 есть ряд нажатий клавиш, которые разблокируют список секретных учетных данных. Так это работает во всех новых версиях который также содержит скрытые кредиты и подобные секреты. Но на данный момент никто не мог узнать.

Вы можете узнать одно из имен в недавно обнаруженных титрах. Соучредитель и президент Valve Гейб Ньюэлл Это включено в пасхалку, потому что… он там работал. Он покинул Microsoft в 1996 году вместе с Майком Харрингтоном, чтобы создать Valve и начать работу над их первой игрой. период полураспада. Интересно, как все получилось…