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Кто-то уже сделал демо Супермена на Unreal Engine 5

8 апреля, 2022
Artem Sokolov

Демонстрационная версия игры про Супермена уже находится внутри Unreal Engine 5.

Нравиться Котаку (Откроется в новой вкладке) Ранее на этой неделе сообщалось, что техническому художнику по видеоиграм Володу уже удалось создать демоверсию Супермена на тему Матрицы, которую Epic выпустила для Unreal Engine 5. Игровой движок нового поколения появился у аудитории только в начале этой недели. это не остановило этого разработчика от создания собственного приключения Супермена.

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