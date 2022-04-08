Кто-то уже сделал демо Супермена на Unreal Engine 5

Демонстрационная версия игры про Супермена уже находится внутри Unreal Engine 5.

Нравиться Котаку (Откроется в новой вкладке) Ранее на этой неделе сообщалось, что техническому художнику по видеоиграм Володу уже удалось создать демоверсию Супермена на тему Матрицы, которую Epic выпустила для Unreal Engine 5. Игровой движок нового поколения появился у аудитории только в начале этой недели. это не остановило этого разработчика от создания собственного приключения Супермена.

Бонусный ролик #UnrealEngine5 оправдывает свое название… pic.twitter.com/s2d4cbED9w6 апреля 2022 г. узнать больше

Если вы помните, в конце прошлого года Epic выпустила The Matrix Awakens, техническую демонстрацию Unreal Engine 5, призванную продемонстрировать истинную мощь своего движка нового поколения. По сути, пользователь Твиттера и разработчик Волод взял здесь искусственный интеллект Matrix Awakens, активы, здания, транспортные средства и толпы и поместил героя, похожего на Супермена, прямо в середину этого.

Волод сказал Kotaku: «Если я смогу найти интересный игровой цикл, связанный с механикой полета, я подумаю о том, чтобы собрать [a…] Демонстрация и выпуск для публики. «Очевидно, что эта демонстрация не будет включать Человека из стали по юридическим причинам, но это означает, что мы можем скоро прилететь в этот город для себя. Перед этим Волод сказал, что им нужно будет найти способ обойти некоторые «захлебываний» двигателя, которые появляются при увеличении масштаба мира.

Что касается самого Unreal Engine 5, скорее всего, пройдет как минимум несколько лет, прежде чем мы увидим коммерческую игру, использующую его. Ранее на этой неделе Crystal Dynamics объявила, что Новая игра Расхитительница гробниц Он будет использовать совершенно новый движок, и новая студия PlayStation Firesprite тихо сообщила, что он будет Разработка игры ужасов на Unreal Engine 5.

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