Куба отказался от того, чтобы его отец тренировал его, и теперь Педро Пиккардо выиграл золото для Португалии и вешает медаль на шею своего отца.

Тройной прыгун Педро Пиккардо исчез из своей комнаты в апреле 2017 года в Штутгарте. Он принял участие в этих соревнованиях в Германии как кубинец, но стал «хулиганом» и сбежал со своим отцом и тренером Хорхе.

В воскресенье он со смехотворной легкостью выиграл тройной прыжок, играя за португальца. Как только волонтер отдал ему золотую медаль, вскоре после последней попытки он вынул ее, перепрыгнул через решетку, обнял отца и повесил медаль на шею отца. Отец и тренер протестовали, но Педро не слушал. Улыбки сияют обоим.

Он уехал с Кубы к отцу. Отец сделал из него героя. Коротко о том, что у него были проблемы с CFA так долго, что в 2014 году они исключили его на шесть месяцев, потому что он хотел, чтобы его отец был его тренером, а они этого не сделали. Между прочим, точно. Он решил покинуть свою страну.

Золотой медалист из Португалии Педро Пикардо стоит во время церемонии награждения в тройном прыжке среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в субботу, 23 июля 2022 года, в Юджине, штат Орегон (AP Photo/Gregory Bull)

Его мать все еще была на Кубе, когда они уехали. Его любимая собака, хаски, умерла и плакала, сообщили тогда португальские СМИ. Вскоре к ним присоединилась мать, и в его жизни появилась новая собака, и он отправился тренироваться вместе с отцом, иначе ничего особенного не произошло бы.

Отец Хорхе изучил всех великих тройных прыгунов и создал уникальную, сумасшедшую технику — слияние бывших великих. Смесь русского, американца и английского, изучавшего Джонатана Эдвардса, Филлипса Эду, Майка Конли и некоторых русских.

«То, как я прыгаю сегодня, это потому, что мой отец учился этому», — сказал однажды журналистам Пиккардо. «Он пытался сделать сумасшедший стиль, смесь русской техники с американской и английской. Все они разные, стартовые углы, техника рук, движения, они совершенно разные. Он пытался получить хороший материал. из этих стран и прыжков, чтобы донести это до меня. Он научил меня всему. Нет. Он все еще учится, чтобы увидеть, сможем ли мы побить (мировой) рекорд и прыгнуть еще дальше ».

Отец собирался поработать над своим скетчбуком — его заполняют стикмены, разные ракурсы, старты, прыжки, финальный прыжок — все нарисовано, и он объяснил сыну. «У моего папы есть брошюры с рисунками, человечками, углами и всем остальным. Это уникальная техника».

При поддержке веселого творчества отца Педро пошел работать. У него неутомимый дух, который помогал во всех ссорах и конфликтах. «Я хотел бы, чтобы люди думали, что Педро никогда не сдается», — говорит он. «Я хочу показать людям, что вы никогда не сможете забыть мечты, которые у вас есть в жизни, никогда, несмотря на проблемы, несмотря на высокие горы, через которые вам, возможно, придется пройти… Что бы это ни было, никогда не сдавайтесь, идите, пока не достигнете мечты. — сказал он Red Bull.

Педро Пиккардо из Португалии участвует в финале тройного прыжка среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в субботу, 23 июля 2022 года, в Юджине, штат Орегон (AP Photo/David J. Phillip)

«Иногда финишная черта слишком близка, и мы добираемся до точки, где мы решаем остановиться, но уже проделали очень трудный путь, мы вот-вот доберемся туда, но не знаем об этом. Иногда ближе к концу мы сдаемся. «Остается маленькая речка и иногда мы устаем. Не сдавайтесь, просто переправьтесь через реку».

Он неоднократно говорил о своей благодарности Португалии за прием и поддержку. Он пообещал, что восстановит спорт в стране. «Я бы хотел, чтобы будущее легкой атлетики в Португалии имело траекторию. Я не хочу заканчивать карьеру и не иметь никого в тройном прыжке. Я бы хотел, чтобы вместо пяти олимпийских чемпионов в Португалии было 10 или 15 , как на Кубе, например. Это много».

«Мой папа научил меня прыгать тройным прыжком. Он научил меня технике его выполнения. То, как я прыгаю сегодня, это потому, что этому научил меня мой папа», — рассказывает Пиккардо. «Он сел, когда-то трижды воспринял нас всерьез, и изучил нескольких прыгунов — Джонатана Эдвардса, Филлипса Айдоу, Майка Конли, многих разных стран, некоторых русских в том числе.

Отец и сын стремятся достичь рекордного для британца Джонатана Эдвардса прыжка на 18,29 метра. Лучшее из Пичардо 18.08.

Даже когда он выиграл золото в воскресенье, Пикардо говорил, что открытие на 17,95 метра в конечном итоге стало победной отметкой. «Я открыл трудно,» сказал Пиккардо. «Этот универсальный титул был недосягаем для меня».

Эдвардс прыгнул 18,29 на чемпионате мира 1995 года в Гетеборге и говорит: «Момент, когда я понял, что он лучше, был во время шага, потому что мне пришлось подождать, а затем поставить ногу на землю». «Есть только короткий момент, когда моя передняя ступня немного раскачивается, потому что переход от прыжка к шагу был лучше, и мне просто нужно было немного успокоиться. Как только я приземлился, я понял, что это мировой рекорд, и я знал, что это был больше», — сказал Эдвардс Worldathletics.org. «Вот почему я встал и пожал плечами, как будто говоря: «Это еще одна запись».

«Мне оставалось еще 11 см на доске. Так что, если бы кто-то побил мировой рекорд, я бы сказал, что я пробежал 18,40 м от взлета до приземления».

Возможно, однажды 29-летний Педро Пиккардо прыгнет еще дальше. «Завоевать место в истории — вот что я хотел бы сделать. В будущем я хочу, чтобы люди узнавали меня, как Усэйн Болт или Криштиану Роналду, чтобы сделать что-то важное».