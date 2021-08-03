Кубинский боксер Иглесиас выиграл второе золото по боксу, а японская неспортивная Эри вошла в историю женского спорта

ТОКИО (Рейтер) – Кубинский полусредний вес Ронель Иглесиас завоевал свое второе олимпийское золото во вторник, поскольку самопровозглашенная «неспортивная» Сина Айри выиграла золото для Японии в решающий момент в женском спорте.

Иглесиас, который ранее выигрывал золото в полусреднем весе в Лондоне в 2012 году и бронзу в Пекине в 2008 году, выглядел терпеливым и клиническим, когда в финале обыграл британца Пэта Маккормака, отправив 26-летнего футболиста на короткое время во втором раунде. И поймать его прямо с левой стороны на третьем.

Серебряный призер МакКормак вышел в финал после того, как ирландец Эйдан Уолш был вынужден покинуть полуфинал. Ирландец повредил лодыжку, когда вскочил на ринг после победы в четвертьфинале.

«Я проиграл очень хорошему бойцу», – сказал МакКормак репортерам. «Он очень хорошо разбирается в своих суждениях и на расстоянии».

Эри из Японии, 20-летняя студентка колледжа, показала быстрые ноги и быстрые руки, победив чемпиона мира Несте Петичио из Филиппин и завершив третий раунд убедительной комбинацией для победы единогласным решением судей.

Тем не менее, женщина по прозвищу «Эри Вани» – по-японски означает «морской крокодил» – сказала, что она изначально не была спортивной, добавив, что она надеялась, что ее победа воодушевит тех, кто считает, что они не талантливы в этом виде спорта.

«Я действительно не очень хороша в спорте, поэтому я чувствую, что могу показать детям, которые не являются спортивными, что они могут чего-то добиться, если не сдадутся», – сказала она репортерам.

Она и Петесио плакали на сцене, а филиппинка выглядела переполненной эмоциями, прижимая к груди свою серебряную медаль. Петесио широко считается фаворитом, а также выиграла первую медаль в своей стране в женском боксе.

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Петесио посвятила бой своим тренерам, а также память о своем умершем парне, добавив, что она горда быть частью сообщества геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).

В то время как мужской спорт по-прежнему затмевает женский бокс, победа Эри может привлечь к нему внимание в Японии.

Организаторы увеличили количество женских весовых категорий в Токио до пяти с трех в Рио-де-Жанейро. Вес мужчин снизился с 10 до восьми.

Бронзовые медали в полусреднем весе у мужчин заняли ирландцы Уолш и Андрей Замковой из Олимпийского комитета России. Уолш стоял на трибуне в форме для ходьбы и разговаривал с репортерами на костылях.

В полулегком весе среди женщин итальянка Ирма Теста и британка Карис Артингсталь завоевали бронзу.

Муслим Гаджимагомедов с самым высоким рейтингом из Олимпийского комитета России вышел в финал после победы над новозеландцем Давидом Никой.

Он встретится с кубинцем Хулио Ла Крузом, физически победившим бразильца Абнера Тейшейру в полуфинале.

Американский полулегкий герцог Раджан победил Самуэля Такея из Ганы и вышел в финал.

Эта бронзовая медаль станет первой боксерской медалью Ганы почти за 50 лет и первой олимпийской медалью в любом виде спорта с 1992 года, когда мужская футбольная команда выиграла бронзу в Барселоне.

(Дэвид Долан сообщает). Редакция Майкла Перри и Приты Саркар

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