Кубок Билли Джин Кинг: Белинда Бенчич и Гил Техманн видят, как Швейцария обыгрывает Австралию и впервые выигрывает титул | новости тенниса

В воскресенье Белинда Бенчич победила австралийку Аглу Томлянович и завоевала первый для Швейцарии титул Кубка Билли Джин Кинг.

Томлянович проиграл Бенчичу в раундах подряд во втором матче финала на «Эмирейтс Арене» в Глазго.

Бенчич выиграла со счетом 6:2, 6:1, оставив Швейцарию со счетом 2:0 перед Австралией.

картина:

Белинда Бенчич из Швейцарии во время финала Billie Jean King King Cup





Джилл Тишман вывела Швейцарию вперед, победив Сторм Сандерс.

Швейцария дважды доходила до финала, на пике Мартины Хингис в 1998 году и в прошлом году, когда они заняли второе место в ныне запрещенной Федерации тенниса России.

Но неудержимые в Глазго, они не потеряли живую резину, несмотря на жесткую ничью, и Австралия была бессильна предотвратить очередное окончательное поражение.

Семикратный чемпион Австралии гонится за своей первой победой с 1974 года.

Это был матч-реванш в полуфинале прошлого года, когда Австралия выиграла всего восемь матчей, и на этот раз они сделали его по крайней мере более конкурентоспособным перед большой и восторженной толпой, включая Кинга, который вышел на поле до того, как сравнял счет и заплатил. дань уважения всем игрокам.

В захватывающем матче Сандерс сыграла намного выше своего рейтинга в одиночном разряде (237), но проиграла Тейхманну в битве 6-3, 4-6, 6-3, которая длилась два часа 18 минут.

Сандерс привел Австралию к победе над Великобританией в полуфинале в субботу, победив Хизер Уотсон, а затем объединившись с Сэмом Стосуром за наименьшее количество побед над Алисией Барнетт и Оливией Николс в парном разряде плей-офф.

Она заняла более 200 центровых под своим товарищем-левшой Тихманом, но отказалась позволить своему сопернику уйти, несмотря на дополнительное лечение ее правой ноги, отбивание сета и падение до того, как выдохлись в решающем матче.

«Это был отличный бой», — сказал Тишман впоследствии в суде. «Буря играла слишком много [well] Всю неделю я ждал большой драки. Так что я был здесь, принимал участие в бою, и я очень рад, что понял суть».

Между тем, Бенчич, занявшая 12-е место, добилась лучших результатов в красно-белых у себя на родине, выиграв индивидуальное золото и серебряный дубль на Олимпийских играх в Токио прошлым летом.

25-летняя Томлянович играла с Томлянович, которая проиграла Харриет Дарт в субботу, с отличным послужным списком и была слишком сильна для своей соперницы, чтобы выиграть 6-2 6-1.

Швейцария стала 12-й страной, выигравшей турнир, ранее известный как Кубок Федерации, и первым новым чемпионом после Италии в 2006 году.