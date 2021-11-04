Кубок Билли Джин Кинг: Россия и США устроили полуфинальный поединок

Екатерина Александрова проиграла первую резину Кларе Бурель, оставив Павлюченкову, которая занимает 12-е место в составе сборной России, обыграть корнета, занявшего 59-е место, чтобы не оставить свою судьбу для дуэта.

Гарнетт показал свое сердце против россиянина и выиграл первый сет, но Павлюченкова нашла дополнительную экипировку и больше силы, чтобы выдержать жесткую конкуренцию 5-7 6-4 6-2.

Павлюченкова трижды прервала подачу Корнетта и реализовала свой первый матч-пойнт безупречным залпом, прежде чем ворваться в головоломку с партнершей по команде Дарьей Касаткиной на площадке.

«Я сейчас очень устала, потому что отдала все физически и эмоционально», – сказала Павлюченкова журналистам.

«Перед матчем я не очень хорошо себя чувствовал. В первом сете по какой-то причине я был немного медленным … но в конце я нашел эту потрясающую энергию. Я был в такой зоне и вибрации».

Пурал и Гарнетт вернулись в парный дивизион, надеясь хотя бы помочь Франции выиграть ничью, но были полностью выбиты российской парой Людмилой Самсоновой и Вероникой Гутермево со счетом 6: 2 6: 1.

Согласно новому формату турнира, 12 команд будут разделены на четыре команды по круговой системе, а команды-победители пройдут в полуфинал в пятницу, а финал состоится в субботу.

18-кратный чемпион США находился под давлением после поражения от Словакии в первом матче и знал, что одной решающей победы над Испанией будет достаточно.

Слоан Стивенс выиграл 6-4 6-4 против Барии Диас, в то время как Дэниел Коллинз победил Сару Сорбес Тормо в одной игре и обеспечил ничью.

Испанская пара Алена Полсова и Ребекка Масарова выиграли в двух сетах Кэролайн Толлихайт и Коко Вандевегов, подтвердив, что Кэти Ринальди занимает первое место в команде США с лучшим процентным соотношением побед и поражений.

Россия, четырехкратный обладатель трофея ФРС в период с 2004 по 2008 год, встретится с США в пятницу.

В четверг в группе B встретятся Беларусь, а в группе D – Австралия и Швейцария.