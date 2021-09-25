Кубок Лейвера: Маттео Берреттини, Каспер Рууд и Андрей Рублев первыми приводят европейскую команду к победе

В команде Европы шесть игроков входят в десятку лучших в мире.

Маттео Берреттини из Италии, Каспер Рууд из Норвегии и Андрей Рублев из России успешно стартовали на Кубке Лейвера в Бостоне.

Берреттини обыграл канадца Феликса Аугера-Алиассиме 6-7 (3-7) 7-5 10-8 на тай-брейке после того, как Радд обыграл американку Райли Опелку 6-3, 7-6 (7-4).

Затем победа Рублева со счетом 4-6, 6-3, 11-9 над аргентинцем Диего Шварцманом укрепила престиж европейской сборной.

Позже Team World избежала обесцвечивания первого дня, одержав победу в парном разряде.

Канадец Денис Шаповалов и американец Джон Иснер обыграли Берреттини и немца Александра Зверева 4-6 7-6 (7-2) 10-1 в первом двойном матче и сделали счет 3-1 в целом.

Это четвертый этап Кубка Лейвера, в котором шесть мужских игроков из сборной Европы и мира участвуют в серии одиночных и парных матчей.

Он присоединится к Берреттини, Рууду, второму игроку мира по России Рублеву, чемпиону US Open Даниилу Медведеву, греку Стефаносу Циципасу и немецкому Звереву в европейской сборной.

Европа, возглавляемая Бьорном Боргом, выиграла все три предыдущих конкурса, которые не проводились в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ник Киргиос из Австралии присоединяется к Шаповалову, Шварцману, Иснеру, Аугеру-Алиассиме и Опельке в команде Джона Макинроя.

В трехдневном мероприятии начисляется одно очко за победу в первый день, одно очко за победу во второй день и одно очко за победу в последний день.