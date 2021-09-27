Кубок Лейвера: сборная Европы выигрывает четвертый титул подряд

БОСТОН. После трех тщательно продуманных копий Laver Cup наконец-то вышел без драматизма.

Такое случается, и, учитывая долгое доминирование европейских игроков в мужском теннисе, откровенно удивительно, что первые три Кубка Лейвера были более захватывающими, чем выпуск этого года, принесший разочарование.

Даже без суперзвезд, которые составляют большую тройку в мужском теннисе – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, – команда Европы имела бы только 10 лучших игроков в своей команде из шести человек в Бостоне. У его соперника, Team World, ничего не было, и он показал в окончательном счете 14-1, который был довольно однобоким в краткой истории турнира.

Несмотря на все тщательное планирование и значительные инвестиции в это командное соревнование, в конечном итоге команда Европы и Бьорн Борг, ее капитан, выиграли все Кубки Лейвера. У них есть отличные шансы остаться непобежденными в Лондоне в следующем году и в дальнейшем, учитывая молодость и талант восходящих звезд, таких как чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, соотечественник Андрей Рублев, Стефанос Циципас из Греции и Александр Зверев из Германии.