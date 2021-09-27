Кубок Лейвера: сборная Европы выигрывает четвертый титул подряд

БОСТОН. После трех тщательно продуманных копий Laver Cup наконец-то вышел без драматизма.
Такое случается, и, учитывая долгое доминирование европейских игроков в мужском теннисе, откровенно удивительно, что первые три Кубка Лейвера были более захватывающими, чем выпуск этого года, принесший разочарование.
Даже без суперзвезд, которые составляют большую тройку в мужском теннисе – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, – команда Европы имела бы только 10 лучших игроков в своей команде из шести человек в Бостоне. У его соперника, Team World, ничего не было, и он показал в окончательном счете 14-1, который был довольно однобоким в краткой истории турнира.
Несмотря на все тщательное планирование и значительные инвестиции в это командное соревнование, в конечном итоге команда Европы и Бьорн Борг, ее капитан, выиграли все Кубки Лейвера. У них есть отличные шансы остаться непобежденными в Лондоне в следующем году и в дальнейшем, учитывая молодость и талант восходящих звезд, таких как чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, соотечественник Андрей Рублев, Стефанос Циципас из Греции и Александр Зверев из Германии.
Несбалансированность соревнований, вероятно, станет большой проблемой для Кубка Лейвера, международного командного турнира, который Федерер и его управляющая компания Team8 создали в 2017 году.
«Я думаю, что победа сборной мира пойдет на пользу всем, – сказал капитан сборной мира Джон Макинрой. “Я думаю, что это нужно мероприятию. Мне было интересно, почему Россия была частью Европы. Не думаю, что это так, но это только я”.
Нельзя винить Макинроя в том, что он мыслил творчески, даже безнадежно, на данном этапе. К сожалению для Макинроя, значительная часть России уже расположена в континентальной Европе, и страна традиционно участвует в европейских спортивных соревнованиях. По словам Тони Годсика, исполнительного директора Laver Cup, даже если бы восточная часть России находилась в Азии, Медведев и россияне все равно были бы частью европейской сборной.
«Мы не собираемся ничего менять», – сказал Бог в воскресенье вечером. Мы не собираемся изменять эту вещь. Это будет периодическим. Я обещаю, что в какой-то момент мировая команда победит ».
Кубок Лейвера с его трехдневным форматом и сине-красной цветовой схемой для формы команды был смоделирован по образцу почтенного и успешного гольфа Ryder Cup. в те же выходные.
Это было не в пользу соревнований по теннису среди юниоров, хотя в Бостоне были отличные толпы и атмосфера. Поиск по запросу “чашка” в Google News в воскресенье вечером привел к тому, что в первую десятку вошел результат Кубка Райдера Whistling Straits.
Godsick сказал, что совпадение расписания не было преднамеренным. Оба мероприятия были отложены на 2020 год, и он сказал, что у Кубка Лейвера есть определенная неделя в расписании тенниса, которую нельзя изменить.
Кубок Райдера, впервые разыгранный в 1927 году в Вустере, штат Массачусетс, должен был стать крупным соревнованием и мощным коммерческим центром. Изначально соревнование проводилось между Соединенными Штатами и Великобританией, но оно имело огромный успех после того, как в 1979 году к британской команде присоединились игроки из других европейских стран.
Но если русские останутся в составе сборной Европы на Кубке Лейвера, с географическим отделом ничего не останется. Team World уже открыта для всех неевропейских стран, и в этом году в ней приняли участие игроки из Аргентины (Диего Шварцман), Австралии (Ник Киргиос), Канады (Денис Шаповалов и Феликс Аугер Элиассим) и США (Рейли Опелка и Джон Иснер).
Прямо сейчас Макинрой ведет в счете 0: 4, а его соперничество за Кубок Лавера со старым другом Боргом не было таким сбалансированным, как у них, когда они играли в классическом финале Большого шлема в 80-х.
«Обычно ты мне нравишься», – сказал седовласый Макинрой седовласому Боргу Сандей на гала-концерте TD Garden Awards. «Теперь я ненавижу твою храбрость».
Макинрой шутил только наполовину. Сгибая руки в кресле у края стадиона, он выглядел как человек с несварением желудка большую часть длинных выходных.
Технически говоря, Laver Cup – это галерея. Он не дает никаких рейтинговых очков, даже если это произошло в раунде, сертифицированном ATP.
Но капитаны и игроки не относились к этому как к показу, и неспособность Team World выступить в Бостоне определенно не была связана с неудачей спонсорства. Их выражения часто были болезненными, а язык тела – напряженным, потому что они теряли критическую точку после критической точки, обычно в тай-брейке матча, заменяющем третьи партии.
Это не выставка », – сказал Опелька. Если бы это была выставка, не было бы 14-1. Я могу заверить вас в этом. “
Опелка, высокий, бородатый, ростом 6 футов 11 дюймов, проигравший обе игры в своем первом выступлении в Кубке Лейвера, признал, что был настроен скептически, пока сам не испытал это событие в этом году.
«Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой», – сказал он о финалах 2017, 2018 и 2019 годов. «А потом я приехал сюда, и то, как Джонни Мак начал говорить об этом, все изменило. Он настоящая легенда. Провести с ним время было бесценно».
Способность Laver Cup объединить прошлых и настоящих звезд тенниса для значимого обмена мнениями является одной из его сильных сторон. И такова его форма, где выигрыши равны одному очку в первый день, двум очкам во второй и трем очкам в третий день. Намерение состояло в том, чтобы предотвратить последний бессмысленный день. Но хотя на воскресенье были запланированы четыре матча, Европа одержала победу только после одного: Зверев и Рублев обыграли Опельку и Шаповалова со счетом 6: 2, 6-7 (4), 10: 3. Это был еще один близкий матч, который прошел по пути Европы. Кроме того, он был раздражительным.
После того, как Зверев проиграл в парном разряде в пятницу вечером Маттео Берреттини, Макинрой сказал, что Зверев сказал ему, что это будет последний матч, в котором выиграет Team World. Позже Макинрой признался, что Зверев дразнил его, но Макинрой сказал, что ему нравился «информационный материал».
После того, как Макинрой уведомил свою команду о комментарии в пятницу, реакция была предсказуемо агрессивной, и Opelka ответил: «Он также сказал, что он невиновен». Это была явная ссылка на опубликованные утверждения о домашнем насилии со стороны бывшей девушки Зверева, Оли Шриповой.
Шарипова не возбудила уголовного дела против Зверева по фактам, по ее словам В сообщении говорится, что Slate подписан в 2019 году.. Зверев неоднократно отрицал жестокое обращение с Шариповой и продолжил участие в туре ATP, выиграв олимпийскую золотую медаль в одиночном разряде в Токио и достигнув полуфинала Открытого чемпионата США в начале этого месяца, прежде чем принять участие в Кубке Лейвера.
В воскресенье вечером организаторы Laver Cup объявили перед финальной пресс-конференцией Team World, что команда ответит только на «вопросы, связанные с теннисом». В отдельном интервью Опелька позже отказался говорить о Звереве.
Ранее в этом году ATP Tour объявил, что пересмотрит свой подход к работе с игроками, обвиняемыми в домашнем насилии или сексуальных проступках. В настоящее время у него нет официальной политики.
Однако оказалось, что Зверев был прав, поскольку пятничная победа в парном разряде станет последней победой Team World в Бостоне. Его победа в воскресенье с мощным ударом Рублева ознаменовала третий раз подряд, когда Зверев выиграл решающее очко в Кубке Лейвера.
Он очень напоминал нового капитана сборной Европы «Бостон» на поле и в послематчевых интервью. Хотя Федерер приехал в Бостон, он сделал это только в качестве зрителя и болельщика, путешествуя по TD Garden на костылях после операции на колене в августе.
В возрасте 40 лет непонятно, вернется ли он в Тур и когда он вернется в Тур, но ясно, что эту европейскую команду по-прежнему невозможно было остановить без него или других членов Большой тройки: Надаля и Джоковича.
Перенести Кубок Лейвера вперед без этой суперсилы было бы намного сложнее.
«Меня, конечно, не беспокоит будущее этого мероприятия», – сказал Годсик. «Теннис всегда рождает новых звезд. Он всегда был и всегда будет. Появляются новые люди, у которых есть трофеи Большого шлема. великие теннисисты ».
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