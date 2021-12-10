Кудлоу: Путин получает то, что хочет

О российском захвате Украины и встрече Путина и Байдена в сегодняшних газетах было немного.

Но в конце дня из Associated Press пришла неожиданная новость о том, что официальные лица администрации предложили США оказать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии территории на востоке Украины, которая сейчас контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами, которые восстали. . против Киева в 2014 году. Это так называемые Минские соглашения, достигнутые в 2015 году после аннексии Крыма Россией — очень расплывчатая сделка.

Также агентство Associated Press сообщило, что высокопоставленные представители Госдепартамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

Другими словами, Путин получает то, что хочет. А именно, для Украины нет НАТО, и она может захватить Донбасс на востоке Украины в любое время, когда захочет.

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Если это правда, ребята, это очень плохой ход, который ослабляется и умиротворяется Соединенными Штатами.

Это также противоположно тому, что менеджмент сказал нам всего пару дней назад.

Помните это от советника по национальной безопасности Джейка Салливана?

«Я собираюсь взглянуть вам в глаза и сказать, как президент Байден посмотрел Путину в глаза и сказал ему сегодня, что мы готовы сделать то, что мы не делали в 2014 году, — сказал он.

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То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы делать сейчас. На самом деле, если AP прав, я перефразирую, что, сказав то, что Обама и Байден сделали в 2014 году, отказавшись от Крыма без ворчания, они будут повторять сейчас, потому что они отдадут Украину Путину, ничего не делая с этим.

Вчера вечером на этом шоу сенатор Линдси Грэм пришла в голову очень хорошей идеей. Соединенным Штатам следует ввести строгие и всеобъемлющие санкции против России в отношении трубопровода «Северный поток — 2», банков, сырья и ближайшего окружения путинской олигархии, в настоящее время основанной на наращивании военного потенциала.

Затем, если Россия выйдет, мы сможем снять санкции.

Сегодня мы должны ввести санкции против России на основе наращивания военного потенциала. Наращивание военной мощи носит провокационный характер, угрожает территориальной целостности Украины и ввергает весь мир в хаос. Так почему бы нам не наложить санкции на Орду, и если они уйдут, мы отменим эти санкции. «

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И снова Байден откажется от Украины и своей мечты о вступлении в НАТО и, таким образом, о союзе с западными демократиями и странами со свободной рыночной экономикой. Это было бы катастрофическим курсом для Соединенных Штатов после катастрофы в Афганистане, где Соединенные Штаты потеряли большую часть своего авторитета во всем мире, что вынудило Россию снова пойти на Украину, а Китай — на Тайвань.

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После всех американских заявлений Блинкена, Салливана и Байдена после встречи с Путиным кажется, что мы сворачиваем палатку и уходим.

Эта статья — отрывок из вступительного комментария Ларри Кудлоу к выпуску Kudlow от 9 декабря 2021 года.