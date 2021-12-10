Economy

Кудлоу: Путин получает то, что хочет

10 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Ведущий «Кудлоу» обсуждает переговоры президента Байдена с Путиным на фоне напряженности в России и Украине.

О российском захвате Украины и встрече Путина и Байдена в сегодняшних газетах было немного.

Но в конце дня из Associated Press пришла неожиданная новость о том, что официальные лица администрации предложили США оказать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии территории на востоке Украины, которая сейчас контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами, которые восстали. . против Киева в 2014 году. Это так называемые Минские соглашения, достигнутые в 2015 году после аннексии Крыма Россией — очень расплывчатая сделка.

Также агентство Associated Press сообщило, что высокопоставленные представители Госдепартамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

Другими словами, Путин получает то, что хочет. А именно, для Украины нет НАТО, и она может захватить Донбасс на востоке Украины в любое время, когда захочет.

Байден предупреждает Путина об экономических последствиях вторжения России в Украину

Сенатор-республиканец Марко Рубио обсуждает внешнеполитические позиции президента Байдена и «социалистический» план расходов демократов в широкомасштабном интервью «Утро с Марией».

Если это правда, ребята, это очень плохой ход, который ослабляется и умиротворяется Соединенными Штатами.

Это также противоположно тому, что менеджмент сказал нам всего пару дней назад.

Помните это от советника по национальной безопасности Джейка Салливана?

«Я собираюсь взглянуть вам в глаза и сказать, как президент Байден посмотрел Путину в глаза и сказал ему сегодня, что мы готовы сделать то, что мы не делали в 2014 году, — сказал он.

Сенатор-республиканец заявил, что зависимость США от Китая создает политику «плохо для Америки»

READ  Отношения между Евросоюзом и Россией обострились из-за заключения Навального в тюрьму

То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы делать сейчас. На самом деле, если AP прав, я перефразирую, что, сказав то, что Обама и Байден сделали в 2014 году, отказавшись от Крыма без ворчания, они будут повторять сейчас, потому что они отдадут Украину Путину, ничего не делая с этим.

Вчера вечером на этом шоу сенатор Линдси Грэм пришла в голову очень хорошей идеей. Соединенным Штатам следует ввести строгие и всеобъемлющие санкции против России в отношении трубопровода «Северный поток — 2», банков, сырья и ближайшего окружения путинской олигархии, в настоящее время основанной на наращивании военного потенциала.

Сенатор от Индианы Тодд Янг присоединяется к Кудлоу, чтобы обсудить разговор президента Байдена с Путиным на фоне напряженности между Россией и Украиной.

Затем, если Россия выйдет, мы сможем снять санкции.

Сегодня мы должны ввести санкции против России на основе наращивания военного потенциала. Наращивание военной мощи носит провокационный характер, угрожает территориальной целостности Украины и ввергает весь мир в хаос. Так почему бы нам не наложить санкции на Орду, и если они уйдут, мы отменим эти санкции. «

Начните свой бизнес с FOX на ходу, нажав здесь

И снова Байден откажется от Украины и своей мечты о вступлении в НАТО и, таким образом, о союзе с западными демократиями и странами со свободной рыночной экономикой. Это было бы катастрофическим курсом для Соединенных Штатов после катастрофы в Афганистане, где Соединенные Штаты потеряли большую часть своего авторитета во всем мире, что вынудило Россию снова пойти на Украину, а Китай — на Тайвань.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О FOX BUSINESS

READ  Вице-премьер поддерживает принцип «два государства, одна экономика» в белорусско-российской интеграции.

После всех американских заявлений Блинкена, Салливана и Байдена после встречи с Путиным кажется, что мы сворачиваем палатку и уходим.

Эта статья — отрывок из вступительного комментария Ларри Кудлоу к выпуску Kudlow от 9 декабря 2021 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *