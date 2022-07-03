Куигли и Паркер помогают Скаю победить Меркьюри в матче-реванше финала WNBA

Али Куигли набрал 19 очков, став лидером пяти чикагцев с двузначным числом, Кэндис Паркер добавила 14 очков, восемь подборов и семь передач, а Скай никогда не отставал в их победе над Фениксом Меркьюри со счетом 91-75 в субботу.

Матч был реваншем прошлогоднего финала WNBA, который выиграл «Чикаго». Скай выиграл обе встречи между двумя командами в этом сезоне.

Чикаго выиграл (15-5) в пяти играх подряд и восьми из последних девяти игр, чтобы свести вничью с Las Vegas Aces на вершине турнирной таблицы лиги.

Кале Купер набрала 12 очков, Ребекка Гарднер — 11, а Эмма Мисман — 10 за Чикаго.

Паркер забила трехочковый, а затем Кортни Вандерслотт вывела «Чикаго» вперед 9–2, а «Скай» закрыл первую четверть со счетом 23–5 и сделал счет 32–12, когда Дана Эванс забила 3 ​​очка. .

Скайлар Диггинс Смит возглавил Меркьюри с 25 очками и четырьмя бросками. Даймонд Дешилдс набрала 21 очко и девять подборов за 22 минуты волнения, а Софи Каннингем набрала 12 очков. Диана Таурази закончила сезон с отставанием в два очка, набрав 1 из 6.

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У Феникса (9-12) победная серия из трех игр, которая соперничает с самым длинным сезоном Меркьюри, была прервана и проиграна впервые после франшизы и MVP WNBA 2012 года Тины Чарльз, которая подписала контракт с клубом в качестве свободного агента в феврале. договорились расстаться 25 июня.

Sky 12-3 в этом сезоне, когда он набрал не менее 80 очков.