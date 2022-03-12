Кулеба сравнил российскую экономику с выработкой танкового топлива противника

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил попавшую под санкции российскую экономику с враждебным танком, который въехал в Украину и у которого закончилось топливо.

Соответствующее заявление во время телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент Укринформа.

Действительно, российскую экономику сейчас можно сравнить с российским танком, вошедшим на территорию Украины. Сначала она шла очень смело, подняв российский флаг, дойдя до некоторых деревень, а потом у нее кончилось горючее. Местные жители окружают его и благополучно заставляют экипаж бежать. Тогда мирные жители села арестовывали экипаж в полях и лесах и вершили правосудие над агрессором».

По его словам, Россия не ожидала таких санкций — не индивидуальных санкций со стороны США, а санкций, согласованных «большой семеркой».

Примерно таково состояние российской экономики. Он уже вошел, топливо закончилось, и его окружают мирные народы по всему миру, и теперь настало время для последнего шага: когда члены экипажа вылезут и начнут бежать, после чего они попадут в плен по всему миру , — отметил Кулеба.

Напомним, что 11 марта 2022 года лидеры «Большой семерки» заявили, что они по-прежнему настроены на дальнейшую изоляцию России от своей экономики и международной финансовой системы и намерены предпринять дальнейшие действия как можно скорее.

МК