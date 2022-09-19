Культурный календарь Пуны: книжная ярмарка, театральный фестиваль и развлечения с наукой

В городском театре «Сватантра» поставлены четыре знаменитые пьесы: «Ка Ик Дин» по сценарию Мохана Ракеша; Ithe Oshalala Mrityu Васанта Канеткара, адаптированный для Sihar Uthi Thi Maut Yahan; «Вечер с Чеховым» по мотивам семи рассказов русского писателя Антона Чехова и «Тадж-Махал Ка Нежная» Аджая Шуклы. В Pt Jawaharlal Nehru Sanskrutik Bhavan, Ghole Road, 23 и 24 сентября. Вход: Контакт: 9767178857, 8329696186

Base разослал открытый призыв к продюсерам электронной музыки и ди-джеям продемонстрировать свои музыкальные коллекции на весь день в «новом аудиовизуальном опыте для новой эры». Для избранных артистов есть специальные возможности продемонстрировать свои лучшие выступления и оригинальную музыку с 19:00. Вход для фанатов и тусовщиков бесплатный до 18:30. На базе, дом 3, 306.43/1, рядом с Карви-роуд, Ирандван, 22 сентября, с 5:00 до 23:30. Контакт: 07620177229

Серия семинаров для детей в возрасте от 8 до 15 лет направлена ​​на то, чтобы поделиться фундаментальными научными понятиями с помощью различных мероприятий, организованных InteleQ. Дети будут заниматься практическими занятиями, чтобы наблюдать, думать и обнаруживать влияние веществ на свет — такие явления, как отражение, преломление, светорассеяние и светорассеяние. Участники также получат шаблоны, которые они смогут сделать дома. В Котруде 25 сентября с 10 до 13 часов. Вход: 399. рупий. Звоните: 8484931493

От художественной литературы, документальной литературы, самопомощи и управления до художественной литературы, биографий и любовных романов — на Книжном фестивале в Пуне будет представлен полный спектр изданий. Также будет множество книг по кулинарии, йоге, садоводству, духовности, путешествиям, воспитанию детей, астрологии и многому другому. В Инженерном институте напротив общежития КОЭП с 22 сентября по 2 октября. Цены начинаются от 50 рупий. Звоните: 9819486350

В нескольких километрах от Сатары находятся замечательные районы Каас и Тегар, которые входят в число горячих точек биоразнообразия в мире. В рамках экскурсий, где путешествие сопровождается обменом знаниями о флоре и фауне, организована однодневная экскурсия на плато Латерит. 25 сентября трансфер с 7.30. Вход: 2500 рупий. Контакт: 9890307271.