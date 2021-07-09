Куо: переработанный 14- и 16-дюймовый MacBook Pro все еще готовится к серийному производству в третьем квартале

По словам аналитика Apple, Apple все еще находится на пути к началу массового производства модернизированных 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с дисплеями Mini-LED в третьем квартале этого года. Мин Чи Куо Он сказал сегодня в записке, которую я получил Слухи о Mac.



Несколько отчетов Она установила третий квартал года как временные рамки, когда Apple сможет выпустить новый MacBook Pro. DigiTimes Последняя часть квартала уже определена как временные рамки для запуска, Возможно, имея в виду сентябрьский запуск Рядом с новыми айфонами.

Хотя массовое производство может начаться в третьем квартале, по словам Куо, который длится с июля по сентябрь, Apple может решить провести отдельное мероприятие для Mac в октябре или ноябре, вместо того, чтобы связывать новый MacBook Pro с выпуском нового. Iphone и модели Apple Watch.

Кроме того, из-за продолжающейся нехватки и трудностей с производством мини-светодиодных дисплеев Apple может анонсировать новый MacBook Pro, но поставки начались только через несколько недель, аналогично тому, что она сделала с мини-светодиодом. iPad Pro в апреле. Куо ранее сообщал, что новый MacBook Pro будет иметь дополнительные порты, Включая порт HDMI и слот для SD-картыУдалить Touch Bar и Полностью обновленный дизайн с плоскими краями и MagSafe.