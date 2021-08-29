Куо: iPhone 13 поддерживает спутниковую связь LEO для звонков и текстовых сообщений без покрытия сотовой связи

В iPhone 13 По словам надежного аналитика, он будет оснащен спутниковой связью на низкой околоземной орбите (LEO), чтобы пользователи могли совершать звонки и отправлять сообщения в районах без покрытия 4G или 5G. Мин Чи Куо.



В заметке для инвесторов я его рассмотрел. Слухи о MacКуо пояснил, что линейка iPhone 13 будет содержать устройства с поддержкой LEO. Если включить соответствующие функции программного обеспечения, это позволит пользователям iPhone 13‌ совершать звонки и отправлять сообщения без необходимости использования сотовой связи 4G или 5G.

Говорят, что iPhone 13 оснащен специальным основным чипом Qualcomm X60, который поддерживает спутниковую связь. Похоже, что другие бренды смартфонов в настоящее время ждут до 2022 года, чтобы принять на вооружение чип основной полосы частот X65, необходимый для реализации функций спутниковой связи.

Starlink компании SpaceX – это компания, финансирующая подключение к Интернету на LEO, с которой некоторые читатели, возможно, уже знакомы, но провайдер спутниковых услуг LEO, который «с наибольшей вероятностью будет сотрудничать с Apple в области технологий и обслуживания», называется Globalstar. Qualcomm якобы работает с Globalstar для поддержки диапазона n53 в будущих чипах основной полосы частот X65.

Куо объяснил, что «самый простой сценарий» предоставления пользователям возможности подключения к LEO – это работа отдельных сетевых операторов с Globalstar. Это означает, что клиенты-партнеры могут использовать услугу спутниковой связи Globalstar на iPhone 13‌ напрямую через своего оператора без необходимости заключения дополнительных контрактов или платежей.

Куо добавил, что спутниковая связь LEO – это технология, сравнимая с mmWave 5G с точки зрения ее влияния на сетевую отрасль, и что Apple могла бы извлечь выгоду из обеих технологий. Куо говорит, что Apple «оптимистично» смотрит на направление спутниковой связи и «некоторое время назад» создала для нее специальную группу по исследованиям и разработке технологий.

Предполагается, что в будущем компания планирует внедрить спутниковую связь LEO на большее количество устройств, чтобы «обеспечить инновационный опыт». По словам Куо, это может включать в себя проектор смешанной реальности Apple, электромобиль и другие аксессуары для Интернета вещей.