Купите 2 Amazon, получите 1 бесплатную игру, распродажа и многое другое, ноябрь 2022 г.

Оригинал (6 ноября): Amazon присоединился к той же целевой группе, купив 2 новых и получив 1 бесплатную продажу на ноябрь 2022 года перед праздниками. Это должно включать видеоигры, книги, игры и многое другое.
Amazon медленно заполняет свой список, и в ближайшие дни должно быть добавлено больше товаров. Мы будем держать вас в курсе, но пока некоторые игры для Switch, такие как Digimon Survive, Capcom Fighting Collection, Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympics, Between Us: Ejected Edition и World War Z. Также включены названия для других платформ.
Возможно смешивание и сопоставление по всей транзакции. Если вы найдете пару игр для Switch, которые вам нравятся, помимо игры для PS5, эта игра выставлена на продажу. То же самое касается таких вещей, как «Переключить одну игру и две книги». Независимо от того, что вы получаете бесплатно, это самый дешевый товар.
Вы можете получить выгоду от покупки 2 ноября 2022 г. и получить 1 бесплатную продажу от Amazon. сюда. Ожидается, что, как и Target, это продлится до 12 ноября. Кстати говоря, у нас есть информация о распродаже Target. сюда.
Обновление (11 сентября): Нам известно, что за последние несколько дней со стороны Amazon возникли некоторые проблемы с этим. Хорошая новость в том, что это должно быть исправлено для всех, и выбор был значительно расширен. Некоторые из новых игр включают Mario + Rabbids Sparks of Hope, NieR: Automata, Harvestella, No Man’s Sky, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection и GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Вы можете найти все сюда.
Обновление (11/10): Напоминаем, что список предложений Amazon по сделке все еще обновляется и довольно сильно меняется. Полную распродажу еще можно найти сюда.
Обновление (12.11.): Суббота должна быть последним днем продаж, так что это ваш последний шанс сэкономить. Напоминаем, вы можете найти все перечисленное сюда.
Nintendo Everything является участником партнерских программ Amazon, Best Buy и GameStop. Веб-сайт может получать частичную комиссию за заказы, размещенные у этих продавцов.
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