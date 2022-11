Купите 2 Amazon, получите 1 бесплатную игру, распродажа и многое другое, ноябрь 2022 г.

Оригинал (6 ноября): Amazon присоединился к той же целевой группе, купив 2 новых и получив 1 бесплатную продажу на ноябрь 2022 года перед праздниками. Это должно включать видеоигры, книги, игры и многое другое.

Amazon медленно заполняет свой список, и в ближайшие дни должно быть добавлено больше товаров. Мы будем держать вас в курсе, но пока некоторые игры для Switch, такие как Digimon Survive, Capcom Fighting Collection, Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympics, Between Us: Ejected Edition и World War Z. Также включены названия для других платформ.

Возможно смешивание и сопоставление по всей транзакции. Если вы найдете пару игр для Switch, которые вам нравятся, помимо игры для PS5, эта игра выставлена ​​на продажу. То же самое касается таких вещей, как «Переключить одну игру и две книги». Независимо от того, что вы получаете бесплатно, это самый дешевый товар.

Вы можете получить выгоду от покупки 2 ноября 2022 г. и получить 1 бесплатную продажу от Amazon. сюда. Ожидается, что, как и Target, это продлится до 12 ноября. Кстати говоря, у нас есть информация о распродаже Target. сюда.

Обновление (11 сентября): Нам известно, что за последние несколько дней со стороны Amazon возникли некоторые проблемы с этим. Хорошая новость в том, что это должно быть исправлено для всех, и выбор был значительно расширен. Некоторые из новых игр включают Mario + Rabbids Sparks of Hope, NieR: Automata, Harvestella, No Man’s Sky, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection и GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Вы можете найти все сюда.

Обновление (11/10): Напоминаем, что список предложений Amazon по сделке все еще обновляется и довольно сильно меняется. Полную распродажу еще можно найти сюда.

Обновление (12.11.): Суббота должна быть последним днем ​​продаж, так что это ваш последний шанс сэкономить. Напоминаем, вы можете найти все перечисленное сюда.

