Купить новый Ford Mustang 1968 года можно, но это недешево.

Штаб-квартира компании находится в Орландо, штат Флорида. первая лицензия Форда Производить реплики знаменитого Mustang 1965–1970 годов, которые являются одними из четырех лицензированных Shelby GT, производящих лицензированные клоны по всему миру (через Revology).

Клиенты могут купить один из Показаны семь моделей, на основе оригинальных номеров Ford VIN, или смешивайте и сочетайте любое количество отделок, пакетов, цветов или других особенностей, чтобы создать что-то уникальное. Даже компания Построен единственный экземпляр Mustang Coupe 1965 года выпуска.потому что владелец хотел заменить тот, который у него был со времен колледжа, который, по его словам, был «корзиной» для автомобиля.

На выставке представлены три модели 1966 года: кабриолет, 2+2 Fastback и Shelby GT350/GT350H. Еще три болида из 1967 года: GT/GTA 2+2 Fastback, Shelby GT350 и A. Шелби GT500. Самый последний из них был выпущен в 1968 году в виде GT 2 + 2 Fastback. Базовые цены начинаются примерно с 250 000 долларов, самым дешевым является Mustang GT/GTA 2+2 Fastback 1967 года по цене 248 355 долларов, а Shelby GT500 1967 года — самый дорогой по цене 320 600 долларов.

Все автомобили Revology изготавливаются вручную и на заказ. Вы можете выбрать стандартный двигатель Ford Ti-VCT DOHC 5,0 л DOHC «Coyote» или более мощный двигатель ROUSH Performance RSC 5,0 л Ti-VCT DOHC «Coyote» с наддувом и промежуточным охлаждением мощностью 710 л.с.