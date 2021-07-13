Курдские партии разделились из-за призыва России к диалогу с сирийским правительством

Курдские политики в Сирии разделились по поводу призыва России к диалогу с сирийским правительством. В то время как некоторые приняли приглашение на определенных условиях, другие сомневались в целесообразности такого шага.

в течение 2 июля Пресс-конференция Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бахрейнский коллега Абдул Латиф бин Рашид Аль-Заяни призвали в Москву возглавляемую курдами Автономную администрацию на севере и востоке Сирии. Начать разговор С сирийским правительством как независимой политической силой.

«Россия поощряет прямые контакты между курдами и правительством Дамаска с целью достижения соглашения о том, как сосуществовать вместе в одном государстве», – сказал Лавров.

В ответ Курдская демократическая левая партия в Сирииаффилированный с Автономной администрацией Северной и Восточной Сирии, сказал, что есть Две основные проблемы обсудить это с сирийским правительством. Во-первых, модель будущей политической системы в Сирии, отношения центрального правительства в Дамаске с другими сирийскими партиями (включая оппозицию и автономную администрацию), правовая и политическая система, а также идентичность государства. Во-вторых, политическая и экономическая модель, которая связывает регионы северной и восточной Сирии с центральным правительством.

В интервью газете «Аль-Араби аль-Джадид» 5 июля партия указала, что «любое соглашение в этом направлении может привести к облегчению общественных дел народа. Мы можем не согласиться с непримиримой позицией режима, поскольку он продолжает отказываться. отказаться от своих завоеваний и продолжает свою монополию на власть, а не признание политической составляющей в Сирии.

Между тем Курдский национальный совет, член Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (известной как Сирийская национальная коалиция), преуменьшил важность диалога с правительством, сославшись на провал предыдущий диалог Между автономной администрацией и сирийским правительством в январе.

Партия заявила аль-Араби аль-Джадиду: «Любой диалог, проводимый автономной администрацией с режимом, не будет представлять сирийских курдов. Любые переговоры в Сирии, которые не находятся под наблюдением Организации Объединенных Наций, будут тщетными. Режим не может решить или предоставить курдам демократические права. Любой односторонний шаг со стороны некоторых курдов, чтобы сделать такой шаг независимо от сирийской оппозиции и международной легитимности, это было бы равносильно «резне всего курдского дела».

Азад Барази, лидер Сирийской курдской демократической партии (одной из партий Сирийского демократического совета), заявил 5 июля в интервью курдскому информационному агентству PAS, что правительство не реагировал Что касается открытия дверей для диалога с автономной администрацией.

Он отметил, что «режим не изменил своего взгляда на курдский вопрос, считая его всего лишь вопросом безопасности, что является достаточным свидетельством того, что у него нет реального намерения работать над стабилизацией ситуации в Сирии».

Мухаммад Муса, генеральный секретарь Курдской демократической левой партии, сказал Al-Monitor: «Диалог важен, но в рамках принципов. Самое главное, режим должен признать полные права курдского народа и курдских партий и отказаться от своих предыдущих заявлений. Это противоречит этому. После этого, возможно, мы достигаем некоторых важных результатов в качестве официальных компонентов диалога, который должен проводиться под международной эгидой, потому что Россия несерьезна в своих действиях, которые ограничиваются только приглашениями и заявлениями ».

Салех Каду, главный переговорщик Партии курдского национального единстваВ интервью Al-Monitor инициатива Лаврова по диалогу между режимом и автономной администрацией является позитивным шагом. Мы считаем, что любой разговор с сирийским правительством может способствовать поиску решения сирийского кризиса, даже если он произошел в изоляции от оппозиции в лице Сирийской национальной коалиции, которая подорвала курдский вопрос своим подчинением Турции. Однако режим вступил в эти переговоры с новым менталитетом, а не с менталитетом деспота, за что сирийский народ заплатил высокую цену.

Фейсал Юсеф, член президентства Курдского национального совета, сказал Al-Monitor: «Важно вовлечь курдский компонент в выполнение международных резолюций, касающихся сирийского вопроса, особенно в отношении разработки проекта конституции, чтобы все было одобрено всеми сторонами. Важно также достижение соглашения между самими курдами, что имеет первостепенное значение для любого диалога с остальными компонентами и гораздо важнее в любых переговорах с режимом в текущий период ».

В интервью Al-Monitor Сулейман Осу, лидер Курдского национального совета, сказал: «Совет не отвергал диалог. Мы считаем, что нет альтернативы переговорам для согласования формы правительства в Сирии. в будущем. Вот почему у совета были представители в Сирийской национальной коалиции, и он был приписан ей “. Заслуга переговоров, которые имели место с режимом на Женевской конференции 2. Военное решение не удалось для обеих сторон. Единственное решение – сесть за стол переговоров под эгидой международного сообщества и работать над выполнением международных резолюций, в частности [Security Council] Резолюция 2254. Но спор вращается вокруг механизма, через который требуется диалог ».

Шейар Халил Курди из Африна, главный редактор журнала фальшивые новости, Он сказал Al-Monitor: «Режим стремится открыть каналы диалога с автономной администрацией, чтобы приблизить ее к Москве и подальше от Вашингтона. Однако это может создать проблемы для администрации и ее основных союзников по международной коалиции. Но Похоже, что администрация пытается уравновесить отношения с Москвой и Вашингтоном, после чего американцы подвели ее после турецкого нападения. [in north Syria] во время операции “Весна мира”. Нет сомнений в том, что любой шаг к диалогу с режимом будет ошибкой, тем более что сирийское правительство потеряло многие свои карты на северо-востоке Сирии ».

Он сказал: «Режим и его союзники также стремятся использовать автономную администрацию для расширения своего контроля в Сирии. По договоренности с Турцией режим захватил несколько городов на севере, принадлежащих сирийской оппозиции. С другой стороны, Россия разрешила Турции войти в курдские районы в Арине и Рас-эль-Айне после вывода турецких войск из районов, в которых они находились до прихода режима.

Халил добавил: «Турция также очень заинтересована во вступлении сирийского режима в северо-восточную Сирию. [to eliminate Kurdish parties] Через переговоры или соглашения, которые могут быть заключены в будущем. Контакты между режимом и автономной администрацией никогда не прекращались, но последняя теперь имеет большее влияние, и ей следует опасаться намерений режима призывать к диалогу и переговорам ».

Абдельазиз Таммо, глава Независимой курдской ассоциации, сказал Al-Monitor: «Призыв режима к диалогу – это для нас просто разговор в воздухе. Мы категорически отвергаем любые переговоры с режимом, независимым от курдских компонентов. Для нас любые переговоры должны происходят через Организацию Объединенных Наций для достижения политического решения в Сирии. Эти призывы – не что иное, как пропагандистские уловки, и в сирийской реальности ничего не изменится ».