«Куриный суп для души» объявляет о новой программе Crackle на ноябрь | Новости

COS COB, штат Коннектикут. , 01 ноября 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) – Куриный суп для Soul Entertainment Inc. (Nasdaq: CSSE), один из крупнейших сетевых операторов видео по запросу (AVOD) с рекламной поддержкой, объявил о предстоящих выпусках контента Crackle в ноябре.

Три основные сети Crackle Plus, Crackle, Popcornflix и Chicken Soup for the Soul, распространяются на новые точки распространения на 41 платформе на постоянной основе как каналы AVOD или FAST. Crackle Plus Networks в настоящее время распространяется через 50 точек доступа в США с объявленными планами расширения до более чем 64 точек доступа, включая Amazon FireTV, RokuTV, Apple TV, смарт-телевизоры (Samsung, LG, Vizio) и игровые консоли (PS4, XBoxOne), Plex, iOS, Android и настольные компьютеры в Crackle.com. Crackle также доступен почти в 500 000 гостиничных номеров в сети Marriott Bonvoy.

Новый оригинальный Crackle AVOD

Во время Великого Рождества на Севере (15 ноября) Кэролайн (Лаура Митчелл), адвокат-трудоголик, оказывается перед очередным одиноким Рождеством. Но когда два ее лучших друга удивляют ее лыжным отдыхом, Кэролайн увлекается зимними видами спорта … и обещание небольшой праздничной магии наносит ущерб ее личной жизни.

Новый Crackle AVOD Exclusive

Военный корабль США «Индианаполис: смельчаки» (1 ноября), во время Второй мировой войны корабль ВМС США под командованием капитана Чарльза Маквея (Николас Кейдж) был потоплен японской подводной лодкой, в результате чего 890 членов экипажа оказались на мели в водах, кишащих акулами.

Счастливое число Слевина (1 ноября) Действие происходит в Нью-Йорке, случай ошибочной идентификации приводит к тому, что Слевин (Джош Хартнетт) оказывается в центре войны, которую замышляют два самых конкурирующих криминальных босса города: раввин (Бен Кингсли) и президент. (Морган) Фриман).

Движение (1 ноября) Пара (Паула Паттон и Омар Эппс) во время романтического отдыха на выходных в горах встречает банду мотоциклистов. Находясь в одиночестве в горах, Прия и Джон должны защищаться от банды, которая ни перед чем не остановится, чтобы защитить свои секреты.

First Kill (1 ноября), брокер с Уолл-стрит Хайден Кристенсен вынужден уклоняться от шефа полиции (Брюс Уиллис), который расследует ограбление банка, пытаясь вернуть украденные деньги для жизни своего сына.

Новые каналы Crackle за ноябрь

The Island of Lost TV (1 ноября), Прогуляйтесь по переулку памяти с классическими названиями, такими как Top of the Heap (Мэтт ЛеБлан), The Unusuals (Джереми Реннер), Living Dolls (Leah Remini & Halle Berry) и Ned & Stacey (Church Томас Хейден).

«Ночь живых» сиквелы (1 ноября). Продлите ужасающий сезон ужасающими сиквелами, такими как «Бугимен 3», «Пятница 13-е, часть 2», «Экзорцист III» и «Привет, Мэри Лу: выпускной вечер II».

В честь наших героев (1 ноября) проследите за военными героями с такими названиями, как Ike: Countdown to D-Day (Том Селлек), Mine (Army Hammer), Hellcats of the Navy (Рональд Рейган), Flyboys (Джеймс Франко).

Обратный отсчет до Рождества (1 ноября), согрейте зимнюю прохладу теплыми прозвищами, такими как Эллиот Самый маленький олень (Мартин Шорт), Самое чудесное время года (Генри Винклер), Рождественский брейк (Дениз Ричардс) и Забастовка на Рождество (Дэвид Сатклифф).

Watch-A-Thon в честь Дня благодарения (1 ноября), после того, как вы побалуетесь всей индейкой и припасами, которые вы можете переварить, перекусить на диване и очистить свои вкусовые рецепторы веселыми названиями, такими как День благодарения, Барни Миллер, День Благодарения с Картерами и Беверли Деревенские жители.

Новые игры Crackle Spotlight появятся в ноябре

Паддингтон (1 ноября) Маленький перуанский медведь отправляется в Лондон в поисках дома. Он оказывается потерянным и одиноким на вокзале Паддингтон, когда встречает доброжелательную семью Браунов, которая предлагает ему временное убежище.

Хантер Киллер (1 ноября), неопытный капитан американской подводной лодки (Джерард Батлер) объединяется с ВМС США, чтобы спасти президента России, которого похитил негодяй-генерал.

The Switch (1 ноября) Через семь лет после инцидента мужчина (Джейсон Бейтман) понимает, что он был донором спермы для мальчика своего лучшего друга (Дженнифер Энистон).

Маленькая ведьма Сабрина (1 ноября), отправленная родителями жить с эксцентричными тетками, Сабрина Сойер (Мелисса Джоан Харт) на свой 16-й день рождения обнаруживает, что она ведьма.

Дорога революции (1 ноября), молодая пара (Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет), живущая в пригороде Коннектикута в середине 1950-х годов, изо всех сил пытается решить свои личные проблемы, пытаясь вырастить двоих детей.

Наводнение (1 ноября) своевременное, но страшное, наводнение предсказывает невообразимое. Когда бушующий шторм совпадает с приливом, он вызывает мощный удар, который безжалостно распространяется через восточное побережье Англии в Темзу. Пролетев через разделительную стену, на город хлынули потоки воды.

В «Солнце» (1 ноября) бывший агент ЦРУ Трэвис Хантер (Стивен Сигал), чье знание внутренней работы безжалостного японского преступного синдиката, известного как якудза, делает его человеком, который призвал к убийству губернатора Токио. Время истекает, и хладнокровный якудза полон решимости осуществить свой план, Хантер должен помешать операции, а затем выбраться живым!

Леди из Шанхая (1 ноября) Странствующий ирландец (Орсон Уэллс) обнаруживает проблемы после того, как в результате мошенничества со страхованием жизни его обвиняют в убийстве, которого он не совершал.

«Необходима грубость» (1 ноября) – трогательная футбольная комедия о честном тренере и его помощнике, перед которым стоит задача выбить конкурентов из странной группы 34-летних спортсменов колледжа и квотербеков (Скотт Бакула).

News Radio (1 ноября) Дэйв Нельсон (Дэйв Фоули) – восторженный, но наивный молодой человек, нанятый директором новостей на радиостанции Нью-Йорка. Столкнувшись с эксцентричным боссом и парой чрезмерно усердных ведущих новостей, он должен заслужить уважение своего неуравновешенного секретаря и нервного копирайтера, примирившись с коллегой, которая считает, что у нее должна быть его работа.

