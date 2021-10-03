Кэмерон Норри и Каспер Радд вышли в финал San Diego Open

САН-ДИЕГО – Кэмерон Норри в субботу победил Андрея Рублева с лучшим посевным счетом 3-6 6-3 6-4 и вышел в первый финал San Diego Open.

Нури, 26-летний британец, который выиграл свой первый титул ATP в году в Акапулько, в воскресенье встретится с норвежцем Каспером Руудом, занявшим второе место.

В другом полуфинальном матче Радд, занявший 10-е место в мире, обыграл болгарина № 29 Григора Димитрова 6-4 4-6 6-4. Радд выбил номер один в мире и трехкратного победителя турниров Большого шлема Энди Мюррея в прямом забеге в четверг вечером.

Рублев, занимающий 5-е место в мире, взял первый сет с рекордом 117 миль в час, после чего Нури, занявший 28-е место, отскочил назад, чтобы в решающем третьем сете дойти до своего пятого финала в году.

«Для меня это большая победа», – сказал Нури. «Это определенно матч, который я запомню надолго».

Это была первая победа Нури над Рублевым в карьере. Последний раз они встречались на St Petersburg Open в прошлом году, где Рублев обыграл Нури.

«Победить кого-то вроде Андрея, которого я уважаю и который является одним из моих любимых игроков в туре, очень важно для меня, а также отомстить после того, как он так легко победил меня в последний раз», – сказал Нури. «Приятно видеть, что я немного улучшился и получил это на этот раз. Отличный матч».

Во втором сете Рублев провел несколько схваток, в том числе бросил ракетку и орал на судейский штаб. Он также казался встревоженным шумом самолетов, взлетающих с близлежащего Линдберг-Филда.

Рублев в этом сезоне в восьмой раз выходит в полуфинал. Россиянка завоевала внушительную олимпийскую золотую медаль в смешанном парном разряде с Анастасией Павлюченковой и выиграла Кубок Лейвера.

Это был шестой полуфинал Нури в этом году, отметив его самый полуфинальный выход в его карьере. Он будет стремиться к своей второй победе в ATP в сезоне.

Радд выиграл свой матч, когда Димитров нанес ответный удар в сетку.

После каждого полуфинала в трех сетах «это был очень сложный турнир с хорошими игроками и хорошими матчами». – сказал Род. «Сегодня я думал то же самое. Он был на вершине рейтинга от первого до последнего очка. Обе игры показали хорошее выступление».