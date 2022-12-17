Кэмерон Норри хочет, чтобы российские игроки вернулись на Уимблдон-2023

Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри считает несправедливым отстранение российских игроков от участия в Уимблдоне-2022.

Он сказал, что это был огромный удар по таким игрокам, как Даниил Медведев или Андрей Рублев, у которых есть реальный шанс выиграть турнир Большого шлема.

Нури надеется, что запрет будет снят в 2023 году, и настаивает на том, что хочет встретиться с лучшими игроками мира дома на турнире Slam.

«Что касается меня, я хочу, чтобы играли лучшие игроки в мире», — сказал Нури, посеянный под номером 14, журналистам на чемпионате мира по теннису Mubadala в Абу-Даби в субботу.

«Я чувствовал, что прошлый год был тяжелым для этих парней, особенно для Даниэля и Андрея, у которых есть шанс выиграть Уимблдон. Особенно я знаю, как много эти ребята пожертвовали в своей карьере, и, очевидно, их цели очень высоки, чтобы победить. четыре удара.

«Так что мне действительно было жаль этих парней».

Нури наслаждался своим лучшим выступлением на турнирах Большого шлема, когда русские отсутствовали на Уимблдоне, но говорит, что он сосредоточен на улучшении своей игры и преодолении обстоятельств на турнирах.

Он продолжил: «Что касается меня, я просто сосредоточусь на своих вещах и буду пытаться совершенствоваться».

«В этом году у меня был отличный результат, и я надеюсь сделать это снова и, надеюсь, получить там несколько очков в следующем году».

Рублев, настроенный решительно против войны с момента первых известий о действиях России в Украине, считает эмбарго бесполезным.

«Если нас забанят на второй год, мы не увидим никаких изменений, и теннису будет хуже», — сказал Рублев в недавнем интервью сайту Claytenis.com.

«Это не помогает ситуации. Мы хотим показать, что теннис может быть больше, чем политика».

Возможно, правительство Англии доказало, что для них все дело в политике. Они показывают, что политика важнее мира».

Рублев хочет работать с организаторами, чтобы найти способ участвовать в следующем чемпионате Уимблдона.

Он добавил: «Итак, мы предлагали это, но они не заинтересованы. Они действительно не хотят помогать. Возможно, правительство Англии доказало, что для них все дело в политике. более важно, чем мир.Мы можем показать сильное сообщение, по крайней мере, на этот раз, что спорт может быть отделен от политических вопросов.

История продолжается

«Это может быть хорошим началом. Я знаю, что это сложно, потому что они всегда будут использовать спорт для манипулирования политикой».

Читать далее: Андрей Рублев готовится сразиться со Стефаносом Циципасом после победы над первой ракеткой мира

Статья Кэмерон Норри хочет, чтобы российские игроки вернулись на Уимблдон-2023 Впервые он появился на Tennis365.com.